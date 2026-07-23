Napoli, ini hasil pemeriksaan untuk Buongiorno dan Lucca: pernyataan resmi klub

Di kubu Napoli telah datang hasil pemeriksaan untuk Alessandro Buongiorno dan Lorenzo Lucca setelah cedera masing-masing. Berikut pernyataannya:

"Alessandro Buongiorno hari ini menjalani operasi perbaikan akar meniskus medial lutut kanan di klinik Jean Mermoz Prívate Hospital di Lyon. Operasi berjalan dengan sempurna. Setelah masa imobilisasi, Buongiorno akan memulai rehabilitasi.

Setelah cedera kemarin dalam laga persahabatan, Lorenzo Lucca menjalani pemeriksaan diagnostik yang menunjukkan adanya distraksi derajat rendah pada ligamen peroneo-astragalik anterior".



