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Napoli muncul sebagai peminat tak terduga bagi gelandang Barcelona, Gavi, yang kesulitan mendapat menit bermain secara reguler di bawah Hansi Flick. Raksasa Italia itu kabarnya siap menguji keteguhan Barcelona dengan tawaran besar pada bursa transfer musim dingin mendatang.

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Napoli ikut bersaing mendapatkan Gavi

Peta sepakbola Eropa berpotensi mengalami perubahan besar setelah Napoli muncul sebagai pesaing serius untuk merekrut Gavi, lulusan akademi Barcelona. Menurut Calciomercato, kedua klub sudah menjalin kontak untuk menjajaki kemungkinan tercapainya kesepakatan.

Klub Serie A itu diketahui ingin memperkuat lini tengahnya setelah serangkaian cedera mengurangi kedalaman skuad Massimiliano Allegri. Napoli ingin menambah intensitas dan kualitas teknik Gavi ke dalam tim demi mengejar kesuksesan di kompetisi domestik.

Pada bursa transfer musim panas sebelumnya, Manchester United berusaha merekrutnya, tetapi pendekatan itu segera ditolak sang gelandang. Gavi bertekad bertahan di Barcelona setelah tampil kuat pada akhir musim lalu. Ia pulih dari cedera lutut, menjadi starter dalam delapan dari sembilan laga terakhir LaLiga, dan mengukuhkan tempatnya di skuad Spanyol untuk Piala Dunia.

Barcelona tetapkan harga

Meski Gavi merupakan pemain kesayangan suporter dan lulusan akademi ternama La Masia, Barcelona tampaknya semakin terbuka untuk menjualnya jika tawaran finansialnya sesuai. Klub itu dilaporkan siap melepasnya jika menerima tawaran sekitar €40 juta.

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Karena itu, Napoli telah menjajaki kemungkinan merekrut Gavi pada bursa transfer musim dingin mendatang. Direktur olahraga Giovanni Manna menghubungi perwakilan sang gelandang untuk mengetahui kesediaannya pindah. Napoli idealnya menginginkan kesepakatan peminjaman terlebih dahulu dengan opsi pembelian, sehingga mereka bisa mendapatkan pemain timnas Spanyol itu tanpa harus mengeluarkan dana besar di awal.

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Persaingan kian sengit

Ketertarikan klub raksasa Italia itu terutama dipicu oleh terbatasnya waktu bermain Gavi di bawah Flick musim ini. Gelandang berusia 22 tahun yang menjadi kesayangan suporter itu baru bermain selama 211 menit dalam delapan penampilan bersama Barcelona, dan hanya dua kali masuk susunan pemain utama.

Minimnya kesempatan bermain secara reguler membuat posisi Gavi dalam hierarki skuad klub Catalan itu menurun. Saat ini, pemain Spanyol tersebut berada di belakang Pedri, Rodri, Fermin Lopez, Dani Olmo, dan bahkan Marc Bernal dalam persaingan memperebutkan tempat sebagai starter di lini tengah.

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Rekam jejak penuh gelar meski belakangan kesulitan

Meski saat ini kesulitan mendapatkan waktu bermain, catatan Gavi secara keseluruhan di Barcelona tetap mengesankan. Gelandang muda itu telah mencatatkan 174 penampilan untuk klub di semua kompetisi, menyumbang 10 gol dan 18 assist, serta membantu Barcelona meraih tiga gelar LaLiga, dua Piala Super Spanyol, dan satu trofi Copa del Rey.