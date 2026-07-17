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Vanja Milinkovic Savic NapoliGetty Images

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Napoli, Hull City membidik Milinkovic-Savic: De Laurentiis meminta 18 juta euro

SSC Napoli

Napoli, Milinkovic-Savic hampir hengkang setelah hanya dua belas bulan sejak kedatangannya dari Torino: ia tidak masuk dalam rencana Allegri

Masa depan kiper cadangan baru Alex Meret sangat bergantung pada kemungkinan hengkangnya Vanja Milinkovic-Savic. Kiper asal Serbia itu dijadwalkan tiba di Dimaro untuk memulai pemusatan latihan, namun masih menjadi topik utama dalam pembicaraan dengan Hull City. Klub Azzurri tertarik pada Kovar dari PSV dan Falcone dari Lecce.  Hambatan utama terletak pada skema transaksi tersebut. Napoli mengincar penjualan permanen Vanja, atau peminjaman dengan kewajiban pembelian, dengan menilai nilai pasar kiper tersebut sekitar 18 juta euro menurut laporan Corriere dello Sport.

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