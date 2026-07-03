Napoli, era Allegri dimulai: peluang meraih gelar juara liga kelima Napoli berada di angka 6,00

Hanya tinggal menunggu pengumuman resmi: Massimiliano Allegri adalah pelatih baru Napoli. Ini merupakan langkah besar lainnya di kursi kepelatihan yang dilakukan oleh Presiden Aurelio De Laurentiis, yang memilih pelatih asal Livorno itu untuk menggantikan Antonio Conte, persis seperti yang terjadi di Juventus pada musim 2014/15. Harapan para pendukung Napoli adalah agar, seperti pada kesempatan itu, Max-lah yang merayakan keberhasilan merebut gelar Scudetto, yang akan menjadi gelar ketiga dalam lima tahun bagi klub tersebut. Menurut analis taruhan dari Sisal dan Snai, peluang Napoli meraih gelar Scudetto berada di angka 6,00, hanya kalah dari Inter—juara bertahan—yang memiliki odds 1,90.





Kini, tujuan utama Allegri adalah memperkuat dan membentuk tim sesuai dengan citra dan gayanya. Target nomor satu adalah Adrien Rabiot, pemain yang sangat setia kepada sang pelatih, yang pernah dilatihnya di Juventus dan Milan. Kemungkinan kedatangan gelandang timnas Prancis ini ke Napoli ditawarkan dengan odds 2,25. Perhatian juga tertuju pada lini belakang: incaran utamanya adalah Cristian Romero dari Tottenham, yang ditawarkan dengan odds 6,00, sama seperti bek Udinese Oumar Solet dan bek Atalanta Giorgio Scalvini. Di lini tengah, di mana Stanislav Lobotka (3,25) terancam hengkang, selain Rabiot, perhatian juga tertuju pada pemain bebas transfer Franck Kessié, dengan odds 5,00, dan Leon Goretzka, yang ditawarkan dengan odds 6,00. Untuk lini serang, Allegri terutama mencari pemain tambahan di posisi sayap, dengan Alejandro Garnacho dan Karim Adeyemi yang keduanya diamati di Campania dengan odds 6 kali lipat.