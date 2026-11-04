Laga melawan Porto sudah sangat penting bagi Napoli, yang harus mengejar posisi playoff, serta bagi Max Allegri yang harus berusaha melupakan kekalahan telak saat menghadapi mantan klubnya di Juventus Stadium tiga hari lalu, di tengah krisis cedera.

Direktur olahraga Giovanni Manna berbicara kepada Sky Sport menjelang laga. Ia menyoroti sulitnya menyusun daftar pemain untuk pertandingan ini akibat banyaknya masalah fisik yang dialami anggota skuad, serta perlunya klub bergerak di bursa transfer Januari untuk memperkuat tim. Namun, bukan untuk mendatangkan penyerang tengah baru.

PERTANDINGAN - "Liga Champions masih panjang dan pertandingan hari ini penting, terutama mengingat situasi sulit yang sedang kami hadapi. Untuk kepercayaan diri, penting bagi kami untuk tampil bagus."

DE BRUYNE - "Kevin adalah pemain kelas atas yang bisa bermain di semua area lapangan. Mungkin malam ini ia bermain di posisi yang lebih sesuai dengan kualitas yang selama ini menjadi ciri khasnya, tetapi ia telah menunjukkan di Serie A bahwa ia juga bisa menjadi pengatur permainan. Susunan pemain hari ini juga mencerminkan kondisi kami saat ini."

KRISIS CEDERA - "Soal cedera, kami juga mengalami cedera akibat benturan. Beberapa pemain tahun lalu mengalami lebih banyak masalah dibanding sebelumnya. Misalnya, Anguissa sebelumnya tidak pernah mengalaminya, sedangkan Neres pernah. Namun, itu bukan alasan."

"KAMI AKAN BERGERAK DI BURSA TRANSFER JANUARI" - "Mendatangkan pemain pada Januari, mungkin di lini depan? Satu-satunya lini yang tidak kekurangan pemain adalah lini serang... Kami terus mempertimbangkan berbagai hal dan tentu akan berupaya melakukan sesuatu, tetapi kami akan melihat bagaimana kondisi kami saat itu. Kami akan melakukan apa yang perlu dilakukan dengan tetap mengikuti parameter kami, seperti biasa."