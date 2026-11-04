Pertandingan melawan Porto sudah sangat penting bagi Napoli, yang harus mengejar posisi play-off, dan bagi Max Allegri yang harus berusaha melupakan kekalahan telak yang dialaminya saat kembali sebagai mantan pelatih ke Juventus Stadium, hanya 3 hari lalu, di tengah krisis cedera.

Direktur olahraga Giovanni Manna berbicara kepada Sky Sport menjelang pertandingan. Ia menyoroti sulitnya menyusun daftar pemain untuk laga ini karena begitu banyak anggota skuad mengalami masalah fisik, sekaligus menegaskan perlunya klub bergerak di bursa transfer Januari untuk memperkuat skuad. Namun, bukan untuk mendatangkan penyerang tengah baru.

PERTANDINGAN - "Perjalanan di Liga Champions masih panjang dan pertandingan hari ini penting, terutama karena kami sedang menghadapi masa sulit. Untuk kepercayaan diri, penting bagi kami menampilkan performa bagus."

DE BRUYNE - "Kevin adalah pemain kelas atas yang bisa bermain di semua area lapangan. Mungkin malam ini ia berada di posisi yang lebih sesuai dengan kualitas yang sudah lama menjadi ciri khasnya, tetapi ia telah menunjukkan di Serie A bahwa ia juga bisa bermain sebagai pengatur permainan. Susunan pemain hari ini juga mencerminkan kondisi kami saat ini."

KRISIS CEDERA - "Terkait cedera, kami juga mengalami masalah akibat trauma fisik. Beberapa pemain tahun lalu mengalami lebih banyak masalah dibanding sebelumnya. Misalnya, Anguissa belum pernah mengalaminya, sedangkan Neres pernah. Namun, itu bukan alasan."

"KAMI AKAN BERGERAK DI BURSA TRANSFER JANUARI" - "Satu rekrutan pada Januari, mungkin di lini depan? Satu-satunya lini yang tidak kekurangan pemain adalah lini serang... Kami terus mempertimbangkan berbagai hal dan tentu akan berupaya melakukan sesuatu, tetapi kita lihat bagaimana kondisi kami saat waktunya tiba. Kami akan melakukan apa yang perlu dilakukan dengan tetap mengikuti parameter kami, seperti biasa."