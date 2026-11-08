Laga sengit antara Napoli dan Lazio pada Minggu berakhir tanpa pemenang. Tim asal Roma itu unggul lewat Davide Frattesi, tetapi setelah turun minum Napoli bangkit dan meraih satu poin berkat gol bunuh diri yang berawal dari aksi Noa Lang, yang tampil apik: 1-1. Lazio tetap memimpin klasemen, meski rival bebuyutan mereka, AS Roma, hanya tertinggal dua poin. Inter, yang akan menghadapi Como pada Minggu malam, juga bisa memangkas jarak menjadi hanya satu poin dari Biancocelesti.

Pemain asal Belanda tidak sedikit dalam laga Napoli kontra Lazio kali ini. Sam Beukema dan Lang menjadi starter bagi tuan rumah, sedangkan Kenneth Taylor dan Tijjani Noslin mewakili tim ibu kota. Josip Sutalo juga menjadi starter, tetapi pemain pinjaman dari Ajax itu harus ditarik keluar setelah setengah jam akibat cedera otot.

Lazio lebih dominan pada awal laga. Umpan silang Noslin yang mengecoh nyaris langsung masuk ke gawang, sementara kiper Napoli, Vanja Milinkovic-Savic, harus menyelamatkan tembakan Gustav Isaksen. Di sisi lain, Lang juga menunjukkan aksinya lewat sebuah percobaan yang masih bisa diantisipasi kiper Lazio, Christos Mandas.

Menjelang setengah jam pertandingan, Lazio lebih dulu mencetak gol. Noslin, yang memulai laga sebagai sayap kiri untuk memberi ruang kepada Andrea Pinamonti di posisi penyerang tengah, bergerak dari sisi kiri menuju kotak penalti dan mengirim umpan terobosan apik ke arah Frattesi yang merangsek maju. Dengan kaki kirinya, Frattesi mengarahkan bola ke sudut dekat melewati Milinkovic-Savic: 0-1.

Lang tampil sangat baik dan berulang kali menciptakan ancaman melalui operan, dribel, serta umpan silangnya. Ia pun menjadi penggagas peluang besar Rasmus Højlund, yang seharusnya bisa mencetak gol dari jarak dekat, tetapi masih memberi Mandas kesempatan untuk melakukan penyelamatan di garis gawang.

Lang, yang membuat sejumlah suporter Napoli marah dan menerima kartu kuning sesaat sebelum turun minum karena menghentikan serangan balik secara ilegal, berperan besar dalam gol penyama kedudukan Napoli setelah jeda. Umpan silang pemain Belanda itu dibelokkan bek Lazio, Alfonso Pedraza, ke gawangnya sendiri: 1-1.

Napoli langsung memburu gol untuk berbalik unggul dan nyaris mendapatkannya. Tembakan Kevin De Bruyne yang (terlalu) pelan dihalau Diogo Leite, pengganti Sutalo, tepat di depan garis gawang. Pelatih Lazio, Gennaro Gattuso, berusaha mengembalikan kendali permainan dengan memasukkan Fisayo Dele-Bashiru dan Manuel Lazzari untuk menggantikan Pinamonti dan Floriani Mussolini.

Lazio memang kembali mendapatkan sebagian kendali permainan dan bahkan tampak akan mencetak gol untuk unggul 1-2 pada fase akhir laga, tetapi Isaksen dihentikan oleh intervensi gemilang Beukema. Skor tetap 1-1, hasil yang sekali lagi tidak banyak membantu Napoli, yang menempati peringkat kesepuluh.