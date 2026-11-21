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Kabar buruk bagi Napoli, yang langsung kehilangan Antonio Vergara karena cedera.

Gelandang serang yang diturunkan sebagai starter oleh pelatih Massimiliano Allegri di belakang penyerang tengah Rasmus Hojlund itu cedera setelah bermain selama 10 menit dalam laga kandang melawan Torino pada pekan ke-12 Serie A.

Dalam rangkaian serangan yang berujung pada tepisan kiper asal Brasil, Lucas Perri, terhadap tembakan Matteo Politano setelah menerima umpan Scott McTominay, Vergara terjatuh di kotak penalti sambil memegangi kaki kirinya.

Ia kemudian menutupi wajah dengan jerseynya untuk menyembunyikan air mata dan terpaksa meninggalkan lapangan. Sebagai gantinya, Allegri memasukkan pemain timnas Belgia, Kevin De Bruyne, dari bangku cadangan pada menit ke-13.

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Vergara harus menjalani pemeriksaan untuk memastikan tingkat keparahan cedera otot fleksor di kaki kirinya.

Bagi pemain timnas Italia kelahiran 2003 itu, ini merupakan kali kedua ia harus menepi musim ini setelah mengalami cedera betis pada awal Oktober. Cedera tersebut membuatnya absen sekitar 20 hari dan melewatkan 4 pertandingan: melawan Frosinone dan Venezia di Serie A, serta Villarreal dan Bodo/Glimt di Liga Champions.

Di kubu lawan, menjelang akhir babak pertama, Torino kehilangan pemain sayap asal Aljazair, Rafik Belghali, karena cedera. Ia digantikan pada menit ke-40 oleh pemain asal Maroko, Zakaria Aboukhlal, yang dimasukkan dari bangku cadangan oleh pelatih Torino, Ignazio Abate.