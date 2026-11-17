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Efek domino berpotensi terjadi di lini tengah pada bursa transfer musim dingin. Sambil menunggu Khephren Thuram (Januari) dan Manuel Locatelli (Maret) pulih dari cedera, Juventus mencari tambahan pemain. Dalam hal ini, bantuan bisa datang dari Napoli, meski secara tidak langsung.

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La Gazzetta dello Sport menulis bahwa Juventus diam-diam mencari tahu rencana Frank Anguissa, yang kontraknya berakhir pada Juni dan masih bersikap dingin soal perpanjangan kontrak. Dari penelusuran lebih lanjut terungkap bahwa pemain timnas Kamerun berusia 31 tahun itu (yang pernah dilatih Luciano Spalletti saat meraih Scudetto bersama Napoli) tidak ingin menunggu hingga musim panas mendatang dan pada awal 2027 berniat kembali ke Marseille.

Dengan kemungkinan kedatangan Anguissa, Marseille ingin membuat kepergian Pierre-Emile Hojbjerg, yang sebaya dengannya, lebih mudah diterima. Direktur utama Juventus Giovanni Carnevali juga mendapat rekomendasi yang sangat baik mengenai pemain timnas Denmark itu dari Roberto De Zerbi.

Sejak musim panas lalu, direktur olahraga Fiorentina Fabio Paratici berusaha meyakinkan Hojbjerg agar bergabung dengannya di Fiorentina, yang pada Januari akan bersaing dengan Juventus untuk mendapatkan sang pemain.

Selain itu, Fiorentina mengincar bek tengah asal Jerman milik Birmingham, Phil Neumann (kelahiran 1997, mantan pemain Hannover), sebagai alternatif bagi pemain Portugal berusia 22 tahun, Tiago Gabriel dari Lecce.

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Sementara itu, Carnevali terus berupaya mendahului para pesaing dari Inggris dalam perburuan gelandang Prancis berusia 18 tahun milik Sassuolo, Darryl Bakola.

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Hubungan kedua klub sangat baik: valuasinya sesuai dengan klausul pelepasan (35 juta euro), tetapi ada pembahasan untuk memasukkan seorang pemain muda Juventus Next Gen dalam negosiasi.

Adapun untuk posisi bek kiri, para petinggi Juventus, Massara dan Ottolini, memiliki agenda sejumlah pertemuan terkait transfer di Milan pekan ini. Masih menurut La Gazzetta dello Sport, pemain Prancis-Aljazair Rayan Ait-Nouri tetap menjadi kandidat terdepan dan bisa meninggalkan Manchester City dengan status pinjaman, disusul pemain Italia Destiny Udogie dari Tottenham (mantan pemain Udinese) dan pemain Spanyol Alejandro Balde dari Barcelona.

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Il Corriere dello Sport menambahkan bahwa target untuk musim depan adalah pemain Italia Lorenzo Bernasconi, yang baru saja memperpanjang kontraknya dengan Atalanta hingga Juni 2031.

Tuttosport menulis bahwa untuk lini serang, sebagai alternatif bagi penyerang tengah asal Norwegia Alexander Sorloth dari Atletico Madrid, Juventus mengincar Gustavo Varela dari Monza, yang juga tertarik kepada pemain muda Juventus di posisi penyerang sayap, Antonio Stefano Merola.

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Mantan pemain Benfica asal Portugal itu juga diminati Napoli. Namun, menurut La Gazzetta dello Sport, Napoli sudah menghubungi pemain Italia Sebastiano Esposito, yang saat ini dipinjamkan Cagliari ke Sassuolo dengan opsi pembelian senilai 11 juta euro dan 15% dari hasil penjualan berikutnya.

Il Corriere dello Sport akhirnya menulis bahwa Napoli tidak ingin melepas gelandang Belgia Kevin De Bruyne pada Januari, meski ia diminati PSV Eindhoven.