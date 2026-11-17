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Efek domino mungkin terjadi di lini tengah pada bursa transfer musim dingin. Sambil menunggu Khephren Thuram (Januari) dan Manuel Locatelli (Maret) pulih dari cedera, Juventus mencari tambahan pemain. Dalam hal ini, bantuan bisa datang dari Napoli, meski secara tidak langsung.

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La Gazzetta dello Sport menulis bahwa Juventus diam-diam mencari tahu rencana Frank Anguissa, yang kontraknya habis pada Juni dan belum menunjukkan minat untuk memperpanjangnya. Dari penelusuran itu terungkap bahwa pemain timnas Kamerun berusia 31 tahun tersebut (yang pernah dilatih Luciano Spalletti saat Napoli menjuarai Serie A) tidak ingin menunggu hingga musim panas mendatang dan, pada awal 2027, berniat kembali ke Marseille.

Jika Anguissa bergabung, Marseille berharap kedatangannya dapat membuat kepergian Pierre-Emile Hojbjerg, yang seusia dengannya, lebih mudah diterima. Direktur utama Juventus, Giovanni Carnevali, juga mendapat penilaian sangat positif tentang pemain timnas Denmark itu dari pelatih asal Italia Roberto De Zerbi, yang pernah melatihnya di Prancis.

Sejak musim panas lalu, setelah pernah bekerja dengannya di Tottenham, direktur olahraga Fiorentina, Fabio Paratici, berusaha meyakinkan Hojbjerg untuk bergabung dengannya di Fiorentina, yang pada Januari akan bersaing dengan Juve untuk mendapatkan sang pemain.

Selain itu, Fiorentina mengincar bek tengah asal Jerman milik Birmingham, Phil Neumann (kelahiran 1997, mantan pemain Hannover), sebagai alternatif bagi bek asal Portugal berusia 22 tahun, Tiago Gabriel dari Lecce.

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Sementara itu, Carnevali terus berupaya mendahului klub-klub Inggris dalam perburuan gelandang Prancis berusia 18 tahun milik Sassuolo, Darryl Bakola.

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Hubungan kedua klub sangat baik: patokan harganya adalah klausul pelepasan sang pemain (35 juta euro), tetapi kedua pihak mempertimbangkan untuk menyertakan seorang pemain muda Juventus Next Gen dalam kesepakatan.

Adapun untuk posisi bek kiri, para petinggi Juventus, Massara dan Ottolini, memiliki sejumlah pertemuan terkait transfer di Milan pekan ini. Masih menurut La Gazzetta dello Sport, pemain Prancis-Aljazair Rayan Ait-Nouri tetap menjadi kandidat terdepan dan bisa meninggalkan Manchester City dengan status pinjaman. Berikutnya ada pemain asal Italia, Destiny Udogie dari Tottenham (mantan pemain Udinese), serta pemain asal Spanyol, Alejandro Balde dari Barcelona.

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Il Corriere dello Sport menambahkan bahwa target untuk musim depan adalah pemain asal Italia, Lorenzo Bernasconi, yang baru saja memperpanjang kontraknya dengan Atalanta hingga Juni 2031.

Tuttosport menulis bahwa di lini serang, sebagai alternatif bagi penyerang tengah asal Norwegia Alexander Sorloth dari Atletico Madrid dan pemain asal Amerika Serikat Folarin Balogun dari Monaco, Juventus mengincar Gustavo Varela dari Monza, yang juga tertarik kepada pemain sayap muda Juventus, Antonio Stefano Merola.

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Mantan pemain Benfica asal Portugal itu juga diminati Napoli. Namun, menurut La Gazzetta dello Sport, Napoli sudah menghubungi pemain asal Italia Sebastiano Esposito, yang saat ini dipinjamkan Cagliari ke Sassuolo dengan opsi pembelian senilai 11 juta euro dan klausul 15% dari penjualan berikutnya.

Il Corriere dello Sport juga menulis bahwa Napoli tidak ingin melepas gelandang Belgia Kevin De Bruyne pada Januari, meski ia diminati PSV Eindhoven.