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Massimiliano Allegri mempertaruhkan bursa transfer musim dingin Napoli.

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Il Corriere dello Sport menulis bahwa investasi klub milik presiden Aurelio De Laurentiis pada bursa transfer mendatang juga akan bergantung pada hasil yang diraih tim runner-up Liga Italia itu: mereka harus segera meraih 9 poin dari 3 laga Serie A melawan Torino, Sassuolo, dan Lecce, ditambah satu hasil penting di Liga Champions melawan Bruges, tanpa mengesampingkan laga kontra Fiorentina di Coppa Italia.

Target utama untuk memperkuat lini serang adalah Sebastiano Esposito, tetapi Sassuolo terlebih dahulu harus mempermanenkan statusnya dengan membayar €10 juta kepada Cagliari, klub yang meminjamkannya.

Di lini serang yang sama, penyerang tengah Italia Lorenzo Lucca dan pemain sayap Belanda Noa Lang disebut-sebut akan hengkang. Adapun kabar soal dugaan ketertarikan Lazio, yang berada di puncak klasemen, terhadap Lang telah dibantah.

Selain itu, Napoli turut bersaing dengan Roma untuk mendapatkan pemain Inggris milik Chelsea, Jamie Bynoe-Gittens (kelahiran 2004, mantan pemain Borussia Dortmund).

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Bagi Roma, selain impian mendatangkan pemain Brasil Endrick dari Real Madrid, opsi alternatif mereka mengarah kepada pemain Jerman Jamie Leweling dari Stuttgart.

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Kembali ke Napoli, untuk lini tengah, mereka tertarik pada pemain muda Pantai Gading milik Paris FC, Patrick Zabi (kelahiran 2006).

Dua pemain tim nasional dijadwalkan tiba di Castel Volturno hari ini: Mathias Olivera dari Uruguay, sehari lebih cepat dari rencana, dan pemain Belgia Kevin De Bruyne (yang diincar PSV Eindhoven), yang meminta dan mendapat tambahan cuti sehari dari Allegri.

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Terakhir, Corriere dello Sport juga menulis bahwa di pusat latihan Castel Volturno, direktur olahraga Napoli Giovanni Manna telah menemui agen Decio Berman, yang mewakili kiper Coritiba Pedro Morisco (kelahiran 2004), yang dipanggil ke tim nasional oleh pelatih Carlo Ancelotti. Ini masih sebatas gagasan, sosok baru yang akan dinilai untuk masa depan.

Kontrak Alex Meret akan berakhir pada Juni 2027 dan, jika tak ada perpanjangan kontrak, mulai Januari ia akan berstatus sebagai pemain bebas transfer ternama. Ia selalu menyatakan kesediaannya untuk membahas perpanjangan kontrak.

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Sementara itu, pemain Serbia Vanja Milinkovic-Savic terikat kontrak hingga 2029.

Musim panas lalu, Manna juga sudah mengincar kiper Republik Ceko milik PSV Eindhoven, Matej Kovar (kelahiran 2000).