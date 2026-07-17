Nantes mulai kehilangan kesabaran terhadap Mustafa Mohamed: Dia harus tetap di rumah!

Klub Prancis Nantes sedang menghadapi krisis serius terkait penyerang asal Mesirnya, Mustafa Mohamed, yang belum pernah hadir dalam sesi latihan apa pun sejak tim tersebut kembali berlatih pada 24 Juni lalu, dan menolak bermain di liga divisi dua Prancis setelah klub tersebut terdegradasi.

Pelatih kepala Michel Der Zakarian, dalam pernyataan kepada media pada hari Kamis, mengungkapkan besarnya krisis tersebut dengan mengatakan: “Kami tidak tahu di mana dia berada. Kami menghubunginya dan terkadang dia tidak menjawab. Tampaknya dia tidak ingin hadir dalam sesi latihan. Ini adalah kesalahannya, bukan kesalahan kami. Jika dia tidak ingin hadir, maka dia harus tinggal di rumah.”

Pemain berusia 28 tahun itu menerima pesan harian dari manajemen klub yang memberitahukannya bahwa gajinya akan ditangguhkan, sementara ia menghilang tanpa jejak kecuali postingan di akun Instagram-nya.

Mustafa Mohamed, yang bergabung dengan Les Canaris empat tahun lalu dan mencetak 29 gol dalam 136 pertandingan, merupakan salah satu pemain terkemuka yang sempat diandalkan untuk berlaga di kompetisi Eropa bersama Nantes sebelum tim tersebut terdegradasi ke divisi kedua pada musim semi lalu. Ia juga tidak dipanggil untuk membela tim nasional Mesir pada Piala Dunia terakhir.

Krisis ini muncul di saat musim panas Nantes tampak menjanjikan, di mana sebagian besar pendukung Les Canaris sepakat bahwa rekrutan baru cukup solid untuk bersaing di divisi dua, dan kembalinya Der Zakarian sebagai pelatih menunjukkan tanda-tanda menggembirakan dalam pertandingan persahabatan pertama dengan kemenangan 5-0 atas Flory, namun kisah penyerang Mesir ini mulai berlarut-larut dan memicu ketidakpuasan yang sangat besar di dalam klub.