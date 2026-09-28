Roberto Mancini, pelatih Italia, memecah keheningan terkait pelanggaran besar-besaran Manchester City atas regulasi finansial Liga Primer Inggris.

Pada hari Jumat, terungkap bahwa Manchester City telah dinyatakan bersalah atas seluruh dugaan pelanggaran yang berjumlah 115 pelanggaran, kecuali satu.

Di antara pelanggaran klub adalah tidak mengungkapkan secara benar gaji mantan manajer Mancini antara tahun 2009-10 dan 2012-13.

Surat-surat elektronik yang bocor dan memicu penyelidikan terhadap klub tersebut menyebutkan bahwa Manchester City membayar dua gaji kepada pelatih Italia itu - 1,45 juta pound sterling per tahun untuk menangani tim City dan tambahan 1,75 juta pound sterling per tahun sebagai imbalan atas empat hari kerja konsultasi untuk klub Al Jazira.

Dan Al Jazira, tentu saja, juga merupakan bagian dari portofolio pemilik Manchester City, Sheikh Mansour bin Zayed.

Meskipun ada ancaman penjatuhan sanksi berat terhadap mantan klubnya, Mancini, pelatih Italia itu, tidak merasa khawatir.

Mancini berkata menurut surat kabar "The Sun": "Saya tidak berpikir Manchester City telah dinyatakan bersalah, justru sebaliknya, ini bukan masalah yang membuat saya khawatir, tetapi ini juga bukan hal yang baru".

Ia melanjutkan: "Manchester City tidak bersalah, dan kontrak ganda itu bukan masalah saya, melainkan masalah mereka jika memang ada masalah".

Manchester City bersikeras atas ketidakbersalahannya sejak Liga Primer Inggris menjatuhkan tuduhan terhadapnya pada Februari 2023.

Mereka diperkirakan akan mengajukan banding atas sanksi apa pun, yang diperkirakan akan berat, yang dijatuhkan kepada mereka.