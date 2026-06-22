Nama terkenal ingin menggantikan Óscar García di Jong Ajax: 'Saya terbuka untuk itu'

Hedwiges Maduro tertarik untuk menjadi pelatih Jong Ajax. Hal itu diungkapkan oleh mantan pemain tim nasional tersebut saat menjadi tamu di acara WK Praat. Setelah kepergian Óscar García, klub asal Amsterdam itu sedang mencari pengganti yang tepat untuk tim junior utama mereka.

Maduro yang berusia 41 tahun ditanya apakah ia harus menjadi pelatih Jong Ajax. “Saya tidak wajib, tapi saya akan senang melakukannya.”

“Tentu saja saya terbuka untuk itu. Pertama-tama mereka harus menghubungi saya, tapi saya terbuka untuk segala kemungkinan. Jika Anda menghubungi saya, saya selalu bersedia mendengarkan. Hal itu juga berlaku untuk hal ini.”

“Tentu saja saya mengenal Ajax dengan baik, begitu pula struktur klubnya. Jika mereka menelepon saya, kita bisa membicarakannya,” kata Maduro.

Maduro sudah tidak terikat dengan klub mana pun sejak Desember 2024. Masa kerjanya sebagai pelatih Almere City sama sekali tidak sukses.

Pada hari Minggu, diumumkan bahwa García setidaknya tidak akan kembali ke Jong Ajax. Kontraknya yang berlaku hingga pertengahan 2027 telah diputus.

Jong Ajax finis di posisi terakhir di Keuken Kampioen Divisie pada musim lalu. Direktur teknis Jordi Cruijff menganggap penting agar para talenta tertua klub ini juga mulai menunjukkan performa yang baik.