Nama tak terduga yang hampir menjadi pelatih Senegal setelah kekecewaan di Piala Dunia

Federasi Sepak Bola Senegal memicu spekulasi mengenai identitas pelatih baru tim nasional “Singa Teranga”, setelah memecat pelatih Babi Thiaw menyusul kegagalan mengesankan di Piala Dunia 2026, di saat nama bintang Prancis keturunan Senegal, Patrick Vieira, muncul sebagai kandidat terkuat untuk mengambil alih tugas tersebut dan memimpin fase rekonstruksi.

Surat kabar Prancis “L’Équipe” mengungkapkan bahwa sejumlah pemegang keputusan di dalam Federasi Sepak Bola Senegal sangat mendorong penunjukan Patrick Vieira sebagai pelatih kepala tim nasional, menggantikan Babi Thiaw, setelah tersingkir di babak 32 besar oleh timnas Belgia dengan skor (3-2) setelah perpanjangan waktu, hasil yang dianggap sangat jauh dari harapan para pendukung Senegal.

Diharapkan Dewan Eksekutif Federasi Sepak Bola Senegal akan menggelar rapat darurat pada Sabtu mendatang di ibu kota Dakar, untuk membahas evaluasi menyeluruh atas partisipasi tim nasional di putaran final Piala Dunia yang diselenggarakan di Amerika Serikat, yang berakhir dengan tersingkirnya tim secara dini dan mengecewakan.

Rapat tersebut akan difokuskan untuk menganalisis penyebab kegagalan yang mengakhiri impian Senegal lebih awal, terutama karena tim nasional tersebut sangat dekat untuk lolos ke babak 16 besar, setelah sempat unggul 2-0 atas Belgia hingga menit ke-86, sebelum kebobolan tiga gol dan tersingkir dari turnamen secara dramatis.

Lingkaran internal Federasi Sepak Bola Senegal berpendapat bahwa kesalahan individu menjadi salah satu penyebab utama tersingkirnya tim, terutama kesalahan fatal kiper Mory Diao dalam mengolah bola, yang memberi kesempatan kepada tim Belgia untuk bangkit dan membalikkan keadaan, meskipun pertandingan tersebut dianggap sebagai penampilan terbaik Senegal di turnamen ini.

“L’Équipe” menjelaskan bahwa nama Patrick Vieira mendapat dukungan luas di kalangan Federasi, tidak hanya karena pengalaman kepelatihannya, tetapi juga karena hubungannya yang erat dengan Senegal, mengingat ia lahir di ibu kota Dakar, serta berperan dalam pendirian Akademi “Diambars”, yang dianggap sebagai salah satu akademi pengembangan bakat terkemuka di negara tersebut.

Para pejabat Senegal meyakini bahwa Vieira memiliki kepribadian dan pengalaman yang diperlukan untuk membangun kembali tim nasional pada fase yang kritis ini, terutama mengingat kondisi yang sedang dihadapi negara tersebut, serta kebutuhan akan proyek olahraga yang mampu mengembalikan posisi “Singa Teranga” di kancah kontinental dan internasional.

Sejak meninggalkan jabatan sebagai pelatih klub Genoa di Italia pada November 2025, Vieira tidak terikat dengan klub mana pun, sehingga ia tersedia untuk mengambil alih tugas tersebut jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan.

Mantan kapten Arsenal asal Inggris ini memiliki rekam jejak kepelatihan yang beragam, di mana ia pernah memimpin tim-tim seperti New York City (AS), Nice (Prancis), Crystal Palace (Inggris), Strasbourg (Prancis), dan terakhir Genoa (Italia), yang memberinya pengalaman luas dalam menghadapi berbagai lingkungan sepak bola.

Federasi Sepak Bola Senegal telah secara resmi mengumumkan pemecatan Babi Thiaw dari jabatannya setelah tersingkir dari Piala Dunia, menyusul kegagalan tim nasional mempertahankan keunggulannya atas Belgia, sehingga kalah dengan skor 3-2 setelah perpanjangan waktu, meskipun sempat unggul dua gol hingga menit-menit terakhir waktu normal.

Federasi Sepak Bola Senegal menegaskan akan menggelar konferensi pers besok, Senin, untuk menjelaskan alasan pemecatan Babi Thiaw, meninjau evaluasi partisipasi tim nasional di Piala Dunia, serta mengungkap gambaran tahap selanjutnya dan rencana pemilihan pelatih kepala baru, di tengah antisipasi besar akan kemungkinan diumumkannya dimulainya negosiasi resmi dengan Patrick Vieira.