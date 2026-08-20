Nama-nama siapa yang menjadi starter untuk FC Twente dalam laga besar Eropa?

FC Twente akan menghadapi FK Qarabag pada Kamis malam dalam play-off Conference League. John van den Brom memilih nama-nama yang biasa, demikian prediksi Voetbalzone. Pertemuan Eropa di De Grolsch Veste itu dimulai pukul 20.00 dan disiarkan langsung di ESPN 1.

Lars Unnerstall mempertahankan tempatnya di bawah mistar bagi The Tukkers. Lini belakang FC Twente akan dihuni (dari kanan ke kiri) oleh Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad, dan Aske Adelgaard.

Ramiz Zerrouki harus menghadirkan kontrol di lini tengah, dengan bantuan Daouda Weidmann di sebelahnya. Gelandang asal Prancis itu mengawali musim dengan kuat, dengan dua gol dan dua assist dalam empat pertandingan.

Marko Pjaca, Daan Rots, dan Sondre Ørjasæter menjadi pion yang didorong lebih ke depan di lini tengah Twente. Wout Weghorst akan berperan sebagai penyerang paling depan pada Kamis malam di De Grolsch Veste.

FC Twente memetik kepercayaan diri pada Minggu lalu lewat kemenangan 3-1 atas PEC Zwolle di kandang sendiri. Qarabag menang sehari kemudian dengan skor yang sama atas Samaxi dalam pertandingan pertama musim ini.

Perkiraan susunan pemain FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Adelgaard; Zerrouki, Weidmann; Pjaca, Rots, Ørjasæter; Weghorst.