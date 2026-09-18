Nama-nama besar ini tidak masuk dalam skuad tim nasional Belanda

Xavi melewatkan sejumlah nama dalam skuad pilihannya untuk laga-laga mendatang melawan Jerman, Serbia, dan Yunani di Nations League. Berikut ini adalah daftar nama yang tidak masuk dalam daftar pelatih baru timnas Belanda tersebut.

Frenkie de Jong sudah mengetahui bahwa dirinya tidak akan masuk skuad timnas Belanda karena cedera. Harapannya, ia akan kembali pada pertengahan Oktober di FC Barcelona. Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion) dan Ian Maatsen (Aston Villa) juga belum cukup bugar untuk periode pertandingan internasional ini.

Xavi juga tidak bisa memanggil Matthijs de Ligt, Jerdy Schouten, dan Xavi Simons pada periode internasional ini karena cedera. Ketiga pemain tersebut mengalami cedera parah dan masih harus menjalani pemulihan untuk beberapa waktu lagi. Trio ini juga absen di Piala Dunia musim panas lalu.

Nama paling mencolok yang tidak ada dalam skuad timnas Belanda adalah Memphis Depay. Penyerang Corinthians itu merupakan andalan di era Ronald Koeman, tetapi kali ini dilewatkan. Dalam skuad yang berisi 26 pemain itu juga tidak ada tempat untuk Wout Weghorst.

Luciano Valente, yang sudah dua kali menjadi pemain internasional, juga tidak mendapat kesempatan untuk membuktikan diri di hadapan Xavi. Bagi sang pelatih, bukan masalah bahwa Steven Bergwijn bermain di Liga Pro Arab Saudi, tetapi panggilan tetap tidak datang. Wouter Burger, Zian Flemming dan Givairo Read, Stefan de Vrij, serta Kees Smit juga tetap bersama klub mereka.

Belanda membuka musim baru di Nations League pada Kamis, 24 September, melawan Jerman. Tim asuhan Jürgen Klopp, yang ditunjuk pada musim panas ini, akan bertandang ke Johan Cruijff ArenA.

Serbia akan menjadi lawan tim asuhan Xavi pada 27 September dan 4 Oktober. Di antara dua laga itu, mereka akan menghadapi Yunani pada 1 Oktober. Pada periode internasional November, mereka akan menghadapi Jerman (13 November) dan Yunani (16 November).

Xavi akan menghadiri konferensi pers pada Senin. Pelatih timnas Belanda itu kemudian akan memberikan penjelasan mengenai skuad yang telah ia susun untuk duel-duel di Nations League.