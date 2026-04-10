Manajemen Real Madrid mempertimbangkan untuk menggunakan sekolah sepak bola Prancis dalam melatih tim, setelah suksesnya pengalaman Zinedine Zidane, yang merupakan orang Prancis terakhir yang memimpin tugas teknis tim Spanyol tersebut.

Sejak berkarier sebagai pelatih, Zizou hanya menangani satu tim, yakni Real Madrid, dalam dua periode, dan ia meraih kesuksesan besar setiap kali; cukup menyebut kemenangan 3 gelar beruntun Liga Champions Eropa pada 2016, 2017, dan 2018.

Jaringan Prancis RMC Sport mengungkapkan hari ini, Jumat, bahwa Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, masuk dalam perhitungan Real Madrid, yang mencari pelatih baru untuk tim pada musim depan, sebagai pengganti pelatih Spanyol Álvaro Arbeloa, yang mencatat hasil yang naik-turun.

Deschamps sebelumnya telah mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan jabatan pelatih tim nasional Prancis setelah Piala Dunia berakhir, yang dijadwalkan pada musim panas mendatang, setelah masa kepelatihan selama 14 tahun, sementara semua perkiraan mengarah bahwa Zidane adalah penggantinya.

Sejak mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya pada Januari 2025, Deschamps, juara dunia dua kali (1998 sebagai pemain dan 2018 sebagai pelatih), menegaskan bahwa ia akan melanjutkan pekerjaannya di bangku pelatih.

Pelatih Prancis itu berkata, "Saya mengakhiri periode yang panjang dan luar biasa, tetapi tentu saja saya tidak menuju pensiun. Ada yang mengatakan saya akan pensiun, tidak, saya hanya mengakhiri satu tahap, dan setelah itu akan ada tahap yang berbeda dan indah."

Ia juga jelas mengenai tujuan berikutnya, karena ia mengungkapkan bahwa ia cenderung melatih klub ketimbang tim nasional, dengan berkata, "Saya tidak boleh mengatakan mustahil, tetapi saya tidak melihat diri saya sebagai pelatih tim nasional lain. Apa yang diwakili tim nasional Prancis bagi saya, dan lagu kebangsaan, saya tidak bisa membayangkan diri saya duduk di bangku cadangan mendengar lagu kebangsaan yang berbeda."