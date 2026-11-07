Ali Maher, direktur teknik tim Ceramica Cleopatra, semakin dekat untuk mengambil alih kepemimpinan teknik timnas Mesir, menggantikan Hossam Hassan, setelah federasi sepakbola memutuskan untuk menyerahkan tugas tersebut kepadanya, bersamaan dengan dimulainya langkah-langkah untuk membentuk staf kepelatihan baru, menurut jurnalis Ibrahim Fayek.

Fayek mengatakan melalui halamannya di situs "X" bahwa para pejabat federasi sepakbola menunggu Ali Maher menyelesaikan pertandingannya yang sedang berlangsung saat ini melawan Abu Qir di Piala Mesir, guna bertemu dengannya dan menyepakati detail penugasannya, selain memastikan susunan staf pendamping.

Ali Maher dalam tugasnya diperkirakan akan dibantu oleh Mohamed Abdelkarim, sementara dewan direksi federasi sepakbola berkeinginan untuk mempertahankan Mohamed Abdelwahed dalam staf kepelatihan baru.

Fayek sebelumnya telah mengungkapkan telah diputuskannya keputusan untuk tidak melanjutkan Hossam Hassan di jabatannya, menegaskan bahwa pengumuman resmi tentang kepergiannya akan dilakukan malam ini.

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Fayek menulis melalui halaman resminya di situs jejaring sosial "Facebook": "Semuanya telah berakhir. Keputusan telah benar-benar diambil dan akan diumumkan malam ini. Hossam Hassan tidak akan menjadi direktur teknik timnas Mesir".

Hal ini terjadi di tengah meningkatnya krisis yang melingkupi staf kepelatihan selama periode terakhir, setelah federasi sepakbola mengeluarkan pernyataan yang di dalamnya menyerukan kepada media dan publik untuk tenang dan menjauhi eskalasi, dengan menegaskan bahwa kepentingan timnas dan stabilitasnya berada di puncak prioritasnya.

Perkembangan ini juga bersamaan dengan keputusan Dewan Tertinggi Pengaturan Media untuk melarang Hossam Hassan tampil di media, terkait dengan persoalan-persoalan yang memicu kontroversi di luar lingkup olahraga, selain tekanan yang dialami direktur teknik tersebut setelah perselisihan yang terjadi antara dirinya dan kapten timnas Mohamed Salah selama jeda Oktober lalu.

Nama Ali Maher dan Hossam El-Badry sebelumnya telah diajukan sebagai calon pengganti Hossam Hassan, sebelum perhatian tertuju pada pelatih Ceramica Cleopatra, sembari menunggu hasil negosiasi dan pertemuan yang dinanti dengan para pejabat federasi sepakbola.