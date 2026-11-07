Pemain muda asal Maroko, Younes Idder, berada di ambang menjalani laga perdananya bersama tim utama Paris Saint-Germain, setelah pelatih asal Spanyol, Luis Enrique, memutuskan memasukkannya ke dalam skuad yang bersiap menghadapi Troyes, Sabtu hari ini, dalam lanjutan pekan kesepuluh Liga Prancis.

Daftar skuad klub Paris itu menunjukkan kehadiran Idder untuk pertama kalinya di antara para pemain tim utama, langkah yang mencerminkan pemantauan tim pelatih terhadap perkembangan pemain berusia 18 tahun tersebut, setelah ia tampil dengan performa menawan bersama tim cadangan dalam periode terakhir.

Kesempatan itu datang pada waktu yang tepat bagi pemain Maroko tersebut, bersamaan dengan keputusan Luis Enrique untuk memberikan sejumlah pemain inti kesempatan beristirahat, serta membuka ruang lebih besar bagi talenta-talenta muda untuk memperoleh kesempatan tampil, hal yang membuka pintu bagi Idder untuk bergabung dengan kelompok tersebut.

Di sisi lain, pemain Maroko Achraf Hakimi absen dalam laga melawan Troyes atas keputusan tim pelatih, setelah diputuskan untuk mengistirahatkannya hingga jeda internasional mendatang, sehingga jatah pemain Maroko dalam skuad tim kosong dari bek utama tersebut, seiring munculnya nama Idder untuk pertama kalinya.

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Pentingnya langkah ini tidak hanya terbatas pada kehadiran pemain dalam skuad tim utama, tetapi juga menjadi puncak dari sebuah fase perkembangan di dalam akademi klub Paris tersebut, serta mendekatkannya pada perwujudan mimpi tampil bersama salah satu klub terbesar di Eropa, jika Luis Enrique memberinya kesempatan bermain dalam laga tersebut.

Idder memiliki rekam jejak internasional bersama timnas Maroko di kelompok umur, setelah mengenakan kostum Maroko di berbagai jenjang usia, hingga timnas U-18, dan terus menarik perhatian sebagai salah satu talenta yang diandalkan untuk masa depan sepak bola Maroko.

Laga melawan Troyes tetap menjadi peluang istimewa bagi pemain muda ini untuk mengubah pemanggilan pertamanya menjadi awal yang nyata bersama tim utama, sekaligus menegaskan kemampuannya untuk bersaing di dalam skuad Paris Saint-Germain.