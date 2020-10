Nama Klub Paling Keren, Nama Tim Futsal Keren, Nama Klub Keren Untuk Top Eleven, & Nama Klub Fantasy Football

Banyak klub di dunia yang memiliki nama keren, dan kami memiliki stok nama yang bisa Anda gunakan untuk tim futsal atau tim Fantasy Football Anda.

Akan membawa kebanggaan jika klub kesayangan Anda memiliki nama hebat, unik, terdengar keren, lain dari yang lain dan memiliki arti khusus seperti Internazionale, Dinamo, Lokomotiv Moskow, Olympique dan lain sebagainya.



Nama klub tersebut seringkali diambil berdasar letak geografis, profesi, sejarah pemilik, atau bahkan tempat-tempat khusus dan latar belakang agama seperti klub Brasil Santos FC.



Berikut ini Goal Indonesia menyajikan sepuluh nama klub paling keren yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Tentu saja masih banyak klub lain dengan nama yang tidak kalah bagusnya, tetapi kami tidak mungkin menyebutkan semuanya satu per satu.

Nama Klub Keren Dan Artinya

- Swis

Wow, siapapun yang bermain di klub ini boleh menepuk dada dan mengaku dirinya adalah bagian dari skuad anak muda. Young Boys bermain di Liga Utama Swis dan bukan tanpa kesengajaan jika ada klub di Swis yang bernama kebalikan dari Young Boys, Old Boys!



- Italia

Nama Juventus berasal dari kata Latin iuventus yang berarti muda. Nama ini kemudian pada tahun 1897 diambil oleh sebuah klub asal Turin yang kemudian bertransformasi menjadi klub Italia tersukses sepanjang sejarah. Mungkin jiwa muda penuh semangat menjadikan mereka meraih keberhasilan tersebut.



- Inggris

Gudang senjata, cukup mantap untuk disebutkan. Klub yang berbasis di London ini di dirikan oleh para pekerja di Royal Arsenal pada tahun 1886. Peluru-peluru sering dimuntahkan oleh tim yang berbasis di London tersebut kepada semua lawannya yang pada akhirnya membawa mereka menjadi salah satu klub paling sukses di Inggris.



Robinhood - Suriname

Semua orang pasti tahu Robinhood si pembela kebenaran dan pahlawan bagi kaum tak mampu. Nama Robinhood dipergunakan oleh salah satu klub di Suriname dan hebatnya mereka adalah tim paling sukses di negara tersebut dengan 23 gelar yang mereka koleksi sejak tahun 1953.



- Rusia

Anda mau tahu kepanjangan dari CSKA? Central Sports Club of Army. Secara resmi, klub ini bernama lengkap PFC CSKA Moskva dan sebetulnya bukan bagian dari militer namun Kementrian Pertahanan Rusia memiliki sebagian saham dari klub ini. Mau macam-macam? Sepertinya nggak deh.



Amsterdam - Belanda

Siapa yang tidak kenal dengan Ajax Amsterdam? Tim raksasa Eredivisie Belanda ini memiliki segudang prestasi domestik dan internasional. Tetapi apakah Anda sadar nama Ajax merujuk pada seorang pahlawan mitologi Yunani yang namanya menjulang karena keperkasaan dan keterlibatannya dalam kisah peperangan hebat? Mendukung Ajax akan berasa mendukung seorang pahlawan perang. Mantap bukan?



Sparta Praha - Republik Ceko

Sparta Praha adalah klub paling sukses di Republik Ceko. Nama Sparta diambil dari sebuah kota-negara pada jaman Yunani Kuno, Sparta saat itu memiliki kekuatan militer yang dominan dimana pasukannya mempunyai semangat tempur dan keberanian yang disegani dan diakui dunia hingga saat ini.



Seongnam Ilhwa Chunma - Korea Selatan

Loh kok keren? Sebelah mana kerennya? Bagaimana kalau kita sebut sebuah nama; Pegasus, sebuah kuda dengan sayap yang menjadi tunggangan Poseidon. Selidik punya selidik Chunma memiliki arti Pegasus dalam bahasa Korea. Tak aneh jika logo klub memiliki gambar kuda sakti tersebut.



Los Angeles Galaxy - Amerika Serikat

Nama Galaxy ternyata tidak berasal dari kata galaksi yang kita ketahui selama ini. Galaxy pada Los Angeles Galaxy merujuk pada kota Los Angeles yang menjadi tuan rumah bagi para bintang Hollywood. Tak heran pada awal 2007 mereka mendatangkan David Beckham. Klub keren harus diperkuat pemain keren bukan?



- Afrika Selatan

Tim ini didirikan pada tahun 1937 dan sebelumnya bernama Orlando Boys Club. Nama klub yang berasal dari daerah Johannesburg ini kemudian berubah menjadi Orlando Pirates (Bajak Laut) setelah kemunculan film The Sea Hawk yang dibintangi Errol Flynn pada tahun 1940. Tak mengherankan jika logo tim ini bergambar tengkorak!

Nama Tim Futsal Keren / Nama Klub Keren Untuk Top Eleven & Fantasy Football

Tidak hanya klub sepakbola yang boleh memiliki nama keren, tetapi Anda pun juga bisa! Anda pasti sempat bingung - atau masih bingung - dalam memberikan nama tim futsal, atau nama klub untuk gim fantasy football.

Nama memang tidak bisa sembarangan, karena itu juga menjadi representasi tim Anda ataupun diri Anda, semua lawan, rival dan juga teman akan melihat nama tersebut.

Lebih banyak tim

Kini, Anda tidak perlu bingung lagi, karena Goal akan memberikan insiprasi bagi Anda yang ingin memberikan nama keren untuk tim Anda. Tentu, dengan tidak meminggirkan unsur sepakbola. Simak!

Indonesiana Grande

Teenage Mutant Ninja Skrtels

Tea & Busquets

Neuer Give Up

Silence of the Lahms

Boom Xhakalaka

Lord of the Ings

Luke KyleWalker

No Kane, No Gain

Lallanas in Pyjamas

Hakuna Juan Mata

Earth, Wind & Maguire

