Nama kejutan jadi sorotan: 4 pelatih masuk daftar Manchester United untuk gantikan Carrick

Manchester United mulai mempelajari sejumlah opsi alternatif untuk menangani kepemimpinan teknis tim, di tengah meningkatnya keraguan mengenai masa depan Michael Carrick, menyusul serangkaian hasil negatif yang menambah tekanan terhadap pelatih asal Inggris tersebut.

Menurut sejumlah sumber dari jaringan "ESPN", klub meninjau ulang posisi Carrick setelah kekalahan dari Bournemouth dengan skor 3-0 di Stadion Old Trafford, kemarin, Minggu, hanya beberapa hari setelah tumbang di tangan Como dengan skor 4-1 di Liga Champions Eropa.

Tim tidak meraih satu pun kemenangan dalam 8 pertandingan terakhir di berbagai kompetisi, sehingga menempati peringkat ke-16 Liga Primer Inggris, hanya terpaut satu poin dari zona degradasi.

Daftar kandidat potensial mencakup Eddie Howe, mantan pelatih Newcastle United, dan pelatih asal Jerman Julian Nagelsmann, mantan pelatih timnas Jerman, di samping Kieran McKenna, mantan pelatih Ipswich Town, yang meninggalkan kesan positif di mata para pejabat United dalam pembicaraan mereka dengannya pada musim panas 2024, sebelum keputusan untuk mempertahankan Erik ten Hag.

Nama pelatih asal Italia Antonio Conte, yang meninggalkan Napoli pada musim panas, juga mencuat, karena sumber-sumber mengisyaratkan kesiapannya untuk memasuki pembicaraan dengan klub Inggris tersebut jika dihubungi.

Manajemen Manchester United sebelumnya telah melakukan penilaian terhadap sejumlah pelatih sebelum memberikan Carrick kontrak selama dua tahun pada Mei, menyusul keberhasilannya selama periode menangani tim secara sementara.

Dengan merosotnya hasil, sejumlah laporan mengisyaratkan bahwa klub bersiap menghadapi kemungkinan melepasnya, meskipun belum ada keputusan resmi yang dikeluarkan hingga saat ini.

Usai kekalahan dari Bournemouth, Carrick menegaskan bahwa ia tidak tahu apa yang akan dibawa masa depan, dengan mengatakan: "Saya memahami situasinya sepenuhnya, dan sejujurnya saya tidak mengharapkan sesuatu yang pasti, serta saya akan terus bekerja seperti biasa."