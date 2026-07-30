Menurut laporan Bild, FC Porto ikut masuk dalam perburuan Pejcinovic. Juara Portugal itu bahkan dikabarkan sudah mengajukan tawaran pertama ke Wolfsburg. Namun, angka 23 juta euro yang ditawarkan dianggap terlalu rendah oleh klub divisi dua tersebut, sehingga VfL langsung menolaknya.

Meski begitu, Porto disebut tidak ingin cepat patah semangat dan masih berharap bisa merekrut Pejcinovic. Sangat mungkin dalam waktu dekat tawaran kedua dari Portugal akan masuk ke kubu Wolves. Mereka kabarnya menginginkan setidaknya 25 juta euro untuk pemain 21 tahun itu, yang kontraknya di Niedersachsen masih berlaku hingga 2029.

VfB Stuttgart juga sebelumnya sudah mentok pada tuntutan biaya transfer VfL tersebut. Pejcinovic dianggap sebagai target utama mutlak Die Schwaben dan tampaknya akan direkrut terlepas dari masa depan Ermedin Demirovic. Masa depan striker tim nasional Bosnia itu belakangan sempat memicu kehebohan, setelah Sky melaporkan bahwa pelatih VfB Sebastian Hoeneß terbuka untuk menjual Demirovic, yang disebut diminati antara lain oleh Fenerbahce dan Juventus Turin.

Apa yang akan terjadi dengan Demirovic jika transfer Pejcinovic terwujud? Pertanyaan transfer memicu kekesalan di VfB Stuttgart

"Saya terganggu dan sejujurnya juga kesal dengan sebagian hal yang dibahas di sana," kritik Hoeneß terhadap pemberitaan itu tak lama kemudian kepada Bild sambil menegaskan ingin mempertahankan Demirovic: "Tujuan saya selalu adalah memiliki pemain-pemain terbaik di VfB dan Medo adalah salah satu pemain terbaik kami."





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Dengan demikian, Stuttgart sebenarnya tidak memiliki kebutuhan mendesak di lini depan, karena Demirovic dan terutama Deniz Undav sudah menjadi dua andalan berkualitas tinggi. Sebagai penantang, mereka juga sudah merekrut Jeremy Arevalo pada Januari, tetapi pemain Ekuador itu masih harus beradaptasi pada setengah musim pertamanya. Selain itu, Jovan Milosevic, yang untuk sementara kembali setelah masa peminjaman ke Partizan Belgrad dan Werder Bremen, saat ini masih menjadi striker tengah keempat dalam skuad, tetapi pemain Serbia itu tampaknya lebih mungkin akan dilepas.

Jika Pejcinovic datang, Stuttgart akan memiliki kedalaman yang bagus di posisi nomor sembilan untuk musim Liga Champions yang akan datang. VfB disebut terakhir menawarkan paket total senilai 18 juta euro kepada Wolves untuk penyerang tim nasional Jerman U-21 itu, tetapi tidak berhasil. Fakta bahwa Porto kini tampaknya masuk sebagai pesaing ternama dalam perburuan Pejcinovic membuat Wolfsburg kian kecil kemungkinannya menurunkan tuntutan 25 juta euro mereka. Menurut Bild , VfB kini lebih dulu berencana mengajukan biaya transfer 22 juta euro - kemungkinan besar juga masih belum cukup.

Dzenan Pejcinovic kabarnya paling ingin bergabung dengan VfB Stuttgart

Hal yang menguntungkan bagi tim peringkat keempat Bundesliga musim lalu itu adalah Stuttgart tampaknya masih menjadi tujuan favorit Pejcinovic, yang ingin meninggalkan Wolfsburg setelah degradasi tetapi tetap bertahan di Jerman. Perspektif olahraga dengan sepak bola Liga Champions ada di VfB, dan selain itu jika pindah ke kota Stuttgart, ia akan kembali lebih dekat ke kampung halamannya di München. Setelah awalnya bermain di level junior FC Bayern, Pejcinovic pindah ke FC Augsburg saat berusia 12 tahun dan pada 2022 akhirnya bergabung dengan Wolfsburg dari tim U-19 FCA.





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Setelah dipinjamkan ke klub divisi dua saat itu, Fortuna Düsseldorf, pada 2024/25 dan mengalami patah tulang metatarsal kedua di sana, Pejcinovic akhirnya menjalani musim terobosannya bersama VfL pada musim lalu. Dalam 34 penampilan di semua kompetisi, penyerang itu mencetak 12 gol dan membuat dirinya menarik bagi klub-klub lain.

Bersama Porto, Pejcinovic juga akan bermain di Liga Champions, tetapi dalam keseharian ia tidak akan bermain di liga top. Selain itu, kedekatan dengan kampung halaman tentu akan hilang jika ia pindah ke Portugal.

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Porto pada musim panas ini sudah memperkuat posisi nomor sembilan dengan mantan striker Bundesliga Andre Silva, yang kembali ke klub masa kecilnya dari FC Elche. Bintang lini serang Porto, Samu Aghehowa, yang terus dikaitkan dengan klub-klub top Eropa papan atas, mengalami robek ligamen krusiat pada Februari dan diperkirakan masih akan absen hingga akhir Oktober. Perannya belakangan dibagi oleh Terem Moffi, yang dipinjam dari OGC Nice untuk paruh kedua musim lalu, dan striker tim nasional Turki Deniz Gül, tetapi tidak ada satu pun dari keduanya yang mampu tampil meyakinkan secara konsisten.

Sementara itu, Porto kini bisa memicu kekesalan di bursa transfer bagi VfB, setelah klub Portugal itu sudah melakukannya di lapangan musim lalu. Pada babak 16 besar Liga Europa, mereka menyingkirkan Stuttgart: leg pertama tandang dimenangi Porto 2-1 berkat gol dari Moffi dan talenta top Rodrigo Mora, dan pada leg kedua di Porto VfB juga kalah 0-2 meski memiliki banyak peluang lalu tersingkir. Klub Portugal itu kemudian tersingkir satu putaran berikutnya di perempat-final oleh Nottingham Forest (1-1, 0-1).