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Di saat Rennes mencari jalan keluar dari krisis yang kian memburuk, salah satu talenta muda paling menonjol milik klub itu bersinar jauh dari tanah Prancis dan mengukir namanya dengan tegas dalam catatan Liga Spanyol.

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Yassir Zabiri, penyerang asal Maroko yang usianya belum melewati 21 tahun, menjelma salah satu penemuan terbaik musim ini setelah menembus jajaran pencetak gol teratas dan menjadi sorotan klub-klub raksasa Eropa. Barcelona berada di barisan terdepan dan memantau perkembangannya dengan minat yang kian besar.

Di saat langkah Rennes tersendat di Liga Prancis, Zabiri terus menampilkan performa luar biasa bersama Racing Santander. Hal ini membuat manajemen klub induknya dihadapkan pada pertanyaan penting soal masa depannya, terlebih bursa transfer musim panas kian dekat dan ada kemungkinan pihak-pihak baru ikut berupaya merekrutnya.

Rennes tidak menjalani musim yang stabil, karena hasil-hasilnya di Liga Prancis berada di bawah harapan, meski memiliki skuad yang memberi pelatih Franck Haise potensi untuk bersaing memperebutkan posisi yang lebih baik daripada peringkat kesembilan.

Tim terperosok ke papan tengah klasemen, yang memicu kekecewaan di internal klub, terutama di kalangan manajemen yang tidak menyembunyikan rasa frustrasi atas arah perjalanan tim musim ini.

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Ketegangan itu mencuat ke publik pekan lalu, setelah salah satu perwakilan keluarga Pinault, pemilik klub, mengungkapkan kekecewaannya atas hasil tim, sebelum Haise membalas dengan pernyataan tajam dalam konferensi pers beberapa hari kemudian.

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Perkembangan ini menunjukkan suasana yang tidak tenang di Rennes, di saat tekanan terhadap staf kepelatihan meningkat akibat hasil yang mengecewakan. Sementara itu, salah satu talenta paling menonjol yang terikat dengan klub memberikan bukti baru atas potensinya, tetapi jauh dari perhitungan pelatihnya.

Di Spanyol, Yassir Zabiri menjalani pengalaman yang sama sekali berbeda setelah berhasil memanfaatkan kesempatan peminjaman ke Racing Santander dan menjelma salah satu bintang utama tim, meski pengalamannya di lapangan Spanyol masih terbilang baru.

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11 Gol Menempatkan Penyerang Maroko di Jajaran Elite

Zabiri menjalani musim yang mengesankan bersama Racing Santander, setelah tampil menonjol dalam persaingan top skor Liga Spanyol berkat kemampuan menyerang dan ketajamannya di depan gawang.

Laga kontra Real Sociedad baru-baru ini menjadi bukti baru kecemerlangannya. Ia mencetak dua gol dalam kemenangan dramatis 3-2, sehingga koleksinya naik menjadi 11 gol dari 13 pertandingan di kompetisi tersebut.

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Dengan catatan itu, penyerang Maroko tersebut menempati peringkat ketiga daftar top skor Liga Spanyol, di belakang Raphinha dengan 15 gol dan Kylian Mbappe yang telah mencetak 13 gol, sekaligus unggul atas sejumlah nama besar di kompetisi tersebut.

Seusai laga, Zabiri tidak menyembunyikan kegembiraannya atas pencapaian tersebut, seraya menegaskan bahwa kemenangan itu tidak mudah diraih melawan lawan sekelas Real Sociedad.

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"Saya sangat senang mencetak dua gol ini dan dengan apa yang ditunjukkan seluruh tim. Kami bermain dengan baik dan menunjukkan kekuatan mental yang besar. Mencetak dua gol melawan tim sekelas Real Sociedad adalah pencapaian penting, setelah kami disiplin menjalankan rencana yang telah kami susun. Karena itu, saya merasa sangat puas," ujar penyerang Maroko tersebut.

Barcelona Ikut Memantau, Mimpi Camp Nou Kian Dekat

Catatan impresif Zabiri tak luput dari perhatian klub-klub besar. Sejumlah laporan media menyebut Barcelona memantau perkembangan penyerang Maroko itu dari dekat, setelah namanya kian mencuat di pasar talenta muda.

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Menurut situs asal Prancis, "Foot Mercato", yang mengutip program "El Chiringuito", klub Catalan itu memantau situasi sang pemain, yang nilai pasarnya ditaksir sekitar 20 juta euro, seiring penampilan yang ia tunjukkan bersama Racing Santander.

Ketertarikan Barcelona tampaknya tidak bertepuk sebelah tangan. Zabiri memiliki kekaguman yang jelas terhadap klub Catalan itu dan bermimpi mengenakan seragamnya serta bermain di Camp Nou suatu hari nanti, hal yang dapat memberi dimensi tambahan pada negosiasi yang mungkin terjadi.

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Di sisi lain, Rennes masih memegang hak atas sang pemain, yang terikat kontrak dengan klub tersebut hingga 2029. Ia bergabung dengan Racing Santander dengan status pinjaman tanpa opsi pembelian dalam kontraknya.

Menurut laporan jaringan media "RMC", Zabiri masih menjalin komunikasi dengan petinggi Rennes, yang mengikuti perkembangannya dan mengapresiasi performanya di Spanyol, meski Haise tidak ingin mengandalkannya pada musim ini.

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Penyerang Maroko itu dijadwalkan kembali ke Prancis musim panas mendatang, tetapi penampilan gemilangnya dan minat Barcelona dapat membuka jalan bagi skenario yang sama sekali berbeda.

Di antara keinginan Rennes untuk mendapatkan kembali talentanya dan mimpi sang pemain mengenakan seragam Barcelona, Yassir Zabiri tampaknya akan menjalani musim panas yang panas. Musim panas itu bisa menjadi awal peralihannya dari talenta menjanjikan ke jajaran bintang yang diperebutkan klub-klub besar.