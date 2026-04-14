Nama Ajax kembali muncul: 'Dia akan pindah ke sana, lalu ke Atlético Madrid'

Etienne Vaessen sangat mengagumi Stije Resink. Kiper FC Groningen ini melihat rekan setimnya yang berusia 22 tahun itu akan bergabung dengan Ajax dan pada akhirnya bahkan melangkah ke level teratas Eropa.

''Stije Resink, lima tahun lagi dia pasti sudah berada di klub papan atas,'' prediksi Vaessen dalam podcast Matchday dari Supergaande. ''Saya rasa dia akan bergabung dengan Ajax terlebih dahulu, dan dari sana dia akan meniti karier yang cemerlang. Saya hampir yakin akan hal itu.''

Vaessen langsung memberikan saran kepada Resink terkait langkah ke luar negeri. ''Saya sarankan dia ke Spanyol. Atlético Madrid, misalnya,'' kata kiper itu sambil tersenyum kepada gelandang muda tersebut.

Resink sempat dikaitkan erat dengan Ajax selama jeda musim dingin, namun kepindahannya dari FC Groningen tidak pernah terwujud. Pemain asal Amsterdam ini saat ini sedang dalam proses pemulihan dari cedera ligamen, sehingga masih diragukan apakah ia akan pindah musim panas ini.

Resink yang cedera memiliki kontrak di Groningen hingga akhir musim 2027/28. Transfermarkt memperkirakan nilai transfernya saat ini sebesar tujuh juta euro.

Terakhir, Resink menjawab pertanyaan di mana ia melihat Vaessen bermain lima tahun ke depan. ''Dia pasti akan bermain setidaknya delapan tahun lagi, meski ia harus lebih menjaga kondisinya.''

"Tapi lima tahun lagi dia pasti berada di luar negeri," kata gelandang yang bermain untuk Groningen itu sambil meramal. "Saya melihat dia akan pindah ke Meksiko atau Arab Saudi. Dia akan mendapatkan uang banyak, itulah yang dia inginkan," kata Resink sambil bercanda kepada rekan setimnya.