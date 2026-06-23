Nainggolan yang tidak memiliki SIM, menerobos lampu merah dan nyaris menabrak mobil polisi: "Untuk menolong putrinya"

Mantan gelandang Roma dan Inter, yang saat ini bermain untuk Patro Eisden Maasmechelen—klub yang berlaga di Challenger Pro League, divisi kedua sepak bola Belgia—kembali menjadi sorotan karena sebuah insiden yang terjadi di luar lapangan: menurut laporan media terkemuka di Belgia, pada Sabtu malam, 20 Juni 2026, pemain asal Belgia tersebut dilaporkan telah melakukan serangkaian pelanggaran lalu lintas di wilayah Ranst, beberapa kilometer dari Antwerpen.





PELANGGARAN-PELANGGARAN TERSEBUT - Secara spesifik, mobil sang pemain dilaporkan menerobos lampu merah, bahkan hampir menabrak mobil patroli polisi yang sedang berpakaian sipil: setelah dihentikan oleh petugas, terungkap bahwa pria berusia 38 tahun tersebut tidak memiliki SIM yang masih berlaku, mengingat sebelumnya pihak berwenang telah menjatuhkan sanksi larangan mengemudi kepadanya. Insiden ini telah dikonfirmasi oleh jaksa penuntut umum Antwerpen.





PENJELASAN - Hasil tes alkohol menunjukkan negatif, namun kendaraannya disita oleh polisi dan Nainggolan harus kembali hadir di pengadilan. Mantan gelandang Tim Nasional Belgia tersebut membela diri dan, melalui pernyataan kuasa hukumnya, Omar Souidi, menyampaikan versinya mengenai kejadian tersebut. "Dia tidak memutuskan untuk mengemudi, meskipun SIM-nya ditangguhkan, karena kemalasan atau kelalaian. Dia menerima panggilan dari putrinya, yang sedang panik, merasa tidak enak badan, dan memintanya untuk membawanya ke rumah sakit karena putrinya tidak memiliki SIM. Karena yakin bahwa putrinya membutuhkan pertolongan medis, dia pun menjemputnya untuk membawanya ke rumah sakit."