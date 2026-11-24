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Apa yang sebenarnya terjadi antara Romelu Lukaku dan federasi sepakbola Belgia? Penyerang kelahiran 1993 yang pernah membela Inter, Roma, dan Napoli itu mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional setelah kemenangan atas Italia pada laga terakhir fase grup Nations League. Namun, ada hal lain di balik keputusannya. Tak seorang pun menyangka ia akan mengambil keputusan sebesar itu, terlebih beberapa bulan lalu penyerang yang dibesarkan Anderlecht tersebut masih membidik Piala Dunia 2030.

Rupanya ada sesuatu yang tidak lagi berjalan baik. Hal itu diakui mantan rekan setimnya, Radja Nainggolan, dalam podcast Ongefilterd: "Saya berbicara dengan Romelu selama satu jam melalui telepon. Dia mengatakan banyak hal yang tidak bisa saya ulangi, dan saya bisa pastikan dia akan segera membuat pengungkapan besar. Saya bisa memastikan ada masalah antara dia dan beberapa anggota tim nasional. Saya tidak bisa menambahkan apa-apa lagi, dia sendiri yang akan menjelaskannya."

Ia kemudian menambahkan: "Saya tidak bisa berbicara mewakilinya, tetapi saya bisa katakan bahwa dia merasa tersakiti. Dia kecewa dan marah karena banyak hal. Kita akan segera mengetahui apa masalah yang sebenarnya."

Menurut laporan di Belgia, Lukaku, yang pulih dari cedera dalam waktu sangat singkat agar bisa tampil di Piala Dunia bersama Setan Merah, tidak akur dengan pelatih baru tim nasional, Mark van Bommel, yang menempatkannya sebagai pilihan kedua.

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Bagi Big Rom, itu sebuah penghinaan. Penyerang Fenerbahce saat ini tidak merasa dirinya pantas menjadi pilihan cadangan bagi siapa pun. Terutama jika status itu sudah ditetapkan sejak awal. Pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia dengan 94 gol itu merasa tidak dihormati dan tidak dihargai. Namun, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, kita harus menunggu pernyataannya. Menurut Nainggolan, pernyataan itu akan segera disampaikan.