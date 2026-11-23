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Romelu Lukaku “akan mengungkap sesuatu yang mengejutkan” terkait kepergiannya yang mendadak dari tim nasional Belgia, menurut mantan rekan setimnya, Radja Nainggolan, dalam podcast Ongefilterd Voetbal.

Senin pekan lalu, Lukaku tiba-tiba mengumumkan melalui media sosial bahwa ia berhenti memperkuat tim nasional Belgia. Kabar itu bahkan mengejutkan pelatih timnas Mark van Bommel.

Dalam beberapa tahun terakhir, penyerang itu menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa negaranya. Ia mencetak 94 gol untuk timnas, setidaknya 53 gol lebih banyak daripada pemain Belgia lainnya. Kevin De Bruyne berada di urutan kedua dengan 41 gol.

Menurut Het Laatste Nieuws, keputusan Lukaku untuk berhenti memperkuat tim nasional Belgia dilatarbelakangi peran sebagai pemain cadangan yang diberikan Van Bommel kepadanya.

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“Ia sulit menerima perannya sebagai pemain cadangan di timnas Belgia, dan kabar bahwa ia akan memulai pertandingan melawan Turki dari bangku cadangan akhirnya menjadi puncak dari semuanya.”

Kini Nainggolan semakin memanaskan situasi. Menurut mantan pemain timnas yang pernah membela AS Roma dan Royal Antwerp itu, Lukaku masih akan membongkar banyak hal.

“Saya berbicara dengan Lukaku lewat telepon selama satu jam. Dia bilang kepada saya bahwa saya hanya boleh mengatakan dia akan mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Jadi, masih ada sesuatu yang akan disampaikan,” kata Nainggolan.

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“Karena ada masalah internal antara dia dan beberapa orang. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak soal itu. Dia sendiri yang akan menyampaikannya.”

“Saya tidak bisa bicara soal perasaannya. Namun, dia agak getir, kecewa, dan frustrasi atas banyak hal. Kita akan segera mendengar apa masalah sebenarnya,” pungkasnya.