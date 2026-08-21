Naik 10 kali lipat: Barcelona putuskan beri bonus untuk Hamza Abdelkarim

Klub Barcelona memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada penyerang muda asal Mesir, Hamza Abdelkarim, setelah performa yang ditampilkannya sepanjang periode terakhir, baik bersama tim junior maupun selama masa persiapan dengan tim utama, dalam sebuah langkah yang mencerminkan kepercayaan klub yang kian meningkat terhadap kemampuan dan masa depannya di dalam benteng "Camp Nou".

Klub Catalan itu bersiap melakukan perbaikan besar pada kontrak sang pemain, yang saat ini berlaku hingga tahun 2029, dengan menaikkan nilai klausul penalti dalam kontraknya secara luar biasa, bersamaan dengan kenaikan gajinya yang sepadan dengan status barunya di dalam tim.

Barcelona Lipatgandakan Klausul Penalti Hamza

Menurut apa yang diberitakan surat kabar Catalan "Sport", Barcelona berencana menaikkan nilai klausul penalti dalam kontrak Hamza Abdelkarim dari 15 juta euro saat ini menjadi 150 juta euro, dalam kenaikan besar yang mencerminkan keinginan klub untuk melindungi salah satu talenta muda terbaiknya.

Langkah ini diperkirakan akan bersamaan dengan kenaikan gaji sang penyerang Mesir, yang sepadan dengan nilai klausul penalti yang baru, sehingga Hamza akan memperoleh kontrak yang mencerminkan kepercayaan Barcelona terhadap kemampuannya untuk menjadi salah satu elemen tim di masa kini dan masa depan.

Abdelkarim berusia 18 tahun, tetapi ia menarik perhatian dengan memiliki karakteristik penyerang murni "nomor 9", di samping naluri mencetak gol yang jelas serta kemampuan fisik yang membuatnya mendapat perhatian dari tim pelatih dan manajemen olahraga.

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Transaksi Menguntungkan bagi Barcelona

Hamza sebelumnya bergabung dengan Barcelona pada musim lalu dari Al Ahly Mesir dengan status pinjaman, sebelum klub Catalan itu memutuskan untuk mengaktifkan klausul pembelian permanen selama musim panas, sehingga sang pemain menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2029.

Al Ahly memperoleh 1,5 juta euro secara tetap, di samping tambahan 5 juta euro yang terkait dengan gol-gol yang dicetak sang pemain.

Setelah tampil bersama timnas Mesir di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Hamza kembali dan langsung bergabung dengan latihan tim utama Barcelona.

Masa persiapan di Inggris menjadi titik balik penting bagi penyerang Mesir itu, setelah ia mencetak dua gol pada laga pertamanya melawan Birmingham, sebelum melanjutkan performa gemilangnya melawan Basel, lalu di pertandingan Piala Joan Gamper.

Hamza mencetak gol dalam Piala Joan Gamper, tetapi ia menolak merayakannya sebagai bentuk penghormatan kepada klub lamanya, sekaligus menegaskan pada saat yang sama kehadiran tajamnya dalam mencetak gol, setelah ia mengakhiri masa persiapan sebagai pencetak gol terbaik Barcelona.

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Hamza Mengetuk Pintu Debut Resmi

Peluang Hamza Abdelkarim tampak besar untuk mencatatkan penampilan resmi pertamanya bersama Barcelona di Liga Spanyol, ketika timnya menghadapi Elche, lusa Minggu.

Penyerang Mesir itu diperkirakan akan masuk dalam daftar tim untuk pertandingan tersebut, dengan kemungkinan ia mendapatkan beberapa menit, setelah pelatih Hansi Flick mengandalkannya sebagai pemain inti dalam sejumlah pertandingan masa persiapan.

Meski sulit baginya untuk tampil sebagai pemain inti pada pembuka perjalanan tim di La Liga, keberadaannya dalam daftar tim tampak besar kemungkinannya, terutama karena kemampuannya dapat menjadikannya kartu serangan yang berpengaruh yang bisa diturunkan kapan saja.

Meski baru berusia 18 tahun, Hamza memiliki kekuatan fisik yang mencolok dan kemampuan istimewa untuk menyelesaikan serangan dari sentuhan pertama, terutama dengan kaki kirinya, faktor-faktor yang menjadikannya calon penyerang yang mampu menorehkan karier panjang dengan seragam Barcelona.

Penyerang Mesir itu menemukan peluang penting untuk berkembang di dalam tim utama, terutama karena Barcelona saat ini tidak memiliki penyerang murni bertipe "nomor 9" setelah kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres, sehingga memberi Hamza ruang lebih besar untuk membuktikan diri dan terus berkembang di samping para bintang tim utama.