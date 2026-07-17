Nahda Berkan mengejutkan semua orang dengan pernyataan resmi mengenai Mouin Chaabani dan tim nasional Tunisia

Klub Nahda Berkane dari Maroko mengakhiri spekulasi mengenai masa depan pelatih asal Tunisia, Moïne Chaabani, setelah pada Jumat pagi mengeluarkan pernyataan resmi yang mengungkapkan bahwa sang pelatih telah menerima tawaran resmi dari Federasi Sepak Bola Tunisia untuk memimpin tim nasional “El-Nisour de Carthage”, sebuah langkah yang menegaskan bahwa ia semakin dekat untuk kembali ke negaranya guna menghadapi salah satu tantangan terpenting dalam karier kepelatihannya.

Hal ini terjadi setelah Federasi Sepak Bola Tunisia mengumumkan pemecatan pelatih Sabri Lamouchi dari jabatannya selama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, akibat hasil yang mengecewakan yang diraih tim nasional dalam turnamen tersebut.

Menurut laporan, Federasi Sepak Bola Tunisia berencana menunjuk Al-Shaabani sebagai manajer teknis timnas "El-Nisr al-Qartaj" dalam beberapa jam ke depan, setelah negosiasi dengan pelatih asal Prancis, Hervé Renard, menemui jalan buntu, sehingga timnas Tunisia kembali ke sistem kepelatihan nasional setelah dua periode kepemimpinan Sabri Lamouchi dan Hervé Renard di Piala Dunia 2026.

Nahda Berkane menyatakan dalam pernyataan resminya: “Klub Nahda Berkane mengumumkan kepada para pendukung setianya dan masyarakat pecinta olahraga bahwa pelatih tim, Bapak Ma’in Al-Shaabani, telah menerima permintaan resmi dari Federasi Sepak Bola Tunisia untuk memimpin staf teknis tim nasional Tunisia.”

Klub tersebut menambahkan bahwa Al-Shaabani terikat kontrak dengan Nahda Berkan hingga 30 Juni 2027, sambil mencatat bahwa Federasi Sepak Bola Tunisia sebelumnya telah menghubunginya pada dua kesempatan sebelumnya untuk memimpin tim nasional, sebelum komunikasi tersebut dilanjutkan untuk ketiga kalinya.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa manajemen klub menunjukkan pemahaman penuh terhadap keinginan sang pelatih untuk menanggapi panggilan tim nasional negaranya, dengan menegaskan: “Mengingat nilai khusus yang diwakili oleh tugas memimpin tim nasional, serta makna nasional yang terkandung dalam panggilan tanah air dan pengabdian kepada tim nasional, Klub Nahda Berkane menunjukkan pemahaman terhadap permintaan ini, sebagai bentuk penghargaan terhadap tugas tersebut, serta dalam kerangka hubungan persaudaraan, rasa hormat, dan kerja sama olahraga yang mengikat Kerajaan Maroko dan Republik Tunisia, serta ikatan istimewa antara lembaga sepak bola di kedua negara.”

Klub tersebut memuji masa kerja pelatih asal Tunisia tersebut bersama tim, sekaligus menegaskan bahwa ia telah meninggalkan jejak yang jelas baik dari segi teknis maupun hasil, sebagaimana tercantum dalam pernyataan tersebut: "Selama dua setengah tahun memimpin staf teknis tim, Bapak Ma’in Al-Shaabani menunjukkan profesionalisme yang tinggi, komitmen yang konsisten, serta rasa hormat yang mendalam terhadap klub, jajaran manajemen, para pemain, dan suporternya. Melalui kerja keras dan upayanya, ia berkontribusi dalam meraih pencapaian penting dan menorehkan halaman istimewa dalam sejarah Nahda Berkane."

Pihak manajemen Nahda Berkane juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelatih asal Tunisia tersebut atas kontribusinya selama masa kerjanya, serta mendoakan kesuksesan baginya di langkah selanjutnya, sambil menegaskan bahwa klub akan terus bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab untuk mempersiapkan fase berikutnya, guna memastikan kelangsungan proyek olahraga tim. Klub menutup pernyataannya dengan mengajak para pendukungnya untuk hanya memperoleh berita dari halaman resmi, sekaligus menegaskan bahwa mereka akan terus menginformasikan para pendukung mengenai semua perkembangan terbaru terkait klub.

Mouin Chaabani memiliki rekam jejak kepelatihan yang gemilang di kancah Afrika, di mana ia membawa Espérance de Tunis meraih gelar Liga Champions Afrika dua kali berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019, sebelum mencatatkan prestasi baru bersama Nahda Berkane dengan membawa tim tersebut meraih gelar Liga Maroko dan Piala Konfederasi Afrika pada musim 2024–2025, yang menjadikannya salah satu nama terdepan yang dipertimbangkan untuk memimpin tim nasional Tunisia di masa mendatang, dengan harapan dapat mengembalikan kejayaan “Elang Kartago” di tingkat benua dan internasional.