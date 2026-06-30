Nagelsmann setelah kegagalan di Piala Dunia: Saya tidak akan mengundurkan diri... Saya ingin tetap bersama Jerman

Julian Nagelsmann, pelatih tim nasional Jerman, menolak untuk mengundurkan diri dari jabatannya, meskipun timnya tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026, dan menegaskan bahwa ia ingin terus melatih Die Mannschaft.

Timnas Paraguay menciptakan kejutan dan menyingkirkan Jerman dari babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkannya melalui adu penalti (4-3), usai imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu, dalam pertandingan yang digelar dini hari Selasa di Stadion Boston, Amerika Serikat.

Dengan kemenangan ini, timnas Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia, dan akan menghadapi pemenang pertandingan antara Prancis dan Swedia yang dijadwalkan berlangsung dini hari Rabu mendatang.

Dalam pernyataannya kepada saluran televisi Jerman “Magenta” setelah tersingkir dari Piala Dunia, Nagelsmann menegaskan bahwa ia tidak berniat mengundurkan diri, mengingat kontraknya masih berlaku hingga tahun 2028.

Mengenai pertandingan itu sendiri, pelatih asal Jerman tersebut mengatakan, seperti dilansir situs “Foot Mercato”: “Kami membutuhkan waktu yang lama untuk mengoper bola dari sayap ke sayap. Pada suatu titik, kami beralih ke gaya permainan yang lebih langsung; kami seharusnya bisa melakukannya sepuluh kali lebih banyak.”

Ia menambahkan: “Secara umum, kami kurang efektif dalam serangan. Kekecewaan ini sangat besar karena kami memiliki tim yang sangat seimbang. Konsentrasi kami sempurna; tidak ada kelalaian sama sekali.”

Dia menutup pernyataannya: “Ketika tersingkir dari turnamen, itu menjadi pengalaman yang menentukan. Saya siap jika mereka (petinggi Federasi Sepak Bola Jerman) menginginkan saya. Jika tidak, mereka harus memberitahu saya. Saya ingin terus bermain dan siap. Saya bukan tipe orang yang mundur. Itu tidak mungkin.”