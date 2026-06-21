Nagelsmann: Saya setuju dengan Tuchel... Rasanya seperti mereka sedang memotret bulu hidung saya!

Julian Nagelsmann, pelatih tim nasional Jerman, mengkritik beberapa aspek penyelenggaraan setelah kemenangan atas Pantai Gading (2-1) pada Sabtu malam kemarin, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Dalam konferensi pers pasca-pertandingan, Nagelsmann mengeluhkan posisi para fotografer yang berada di dekat bangku cadangan saat lagu kebangsaan dikumandangkan. Ia menilai hal tersebut mengganggu komunikasi antara staf pelatih dan para pemain, pada momen yang ia gambarkan sebagai momen yang emosional dan penting. Ia juga menyatakan sependapat dengan rekan senegaranya, Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, mengenai hal ini.

Baca juga

Pertandingan Prancis vs Irak Terancam Dibatalkan

Setelah "Kekalahan dari Maroko"... Media Skotlandia Meluapkan Kemarahan pada Wasit

Pelatih muda tersebut mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir oleh jaringan"sportschau" Jerman: "Saya setuju dengan Thomas Tuchel, ini adalah momen yang sangat emosional, ketika Anda tetap terhubung dengan para pemain saat lagu kebangsaan dikumandangkan."

Ia menambahkan: “Yang benar-benar menarik perhatian adalah betapa dekatnya para fotografer ini; saya selalu merasa seolah-olah lensa raksasa itu bahkan menangkap bulu hidung saya, dari jarak hanya satu sentimeter!”

Nagelsmann melanjutkan: “Saya rasa ada solusi yang lebih baik. Begitu pula bagi para pemain, penting bagi mereka untuk bisa menjalin hubungan dengan staf pelatih. Mereka melihat bagaimana kami menyanyikan lagu kebangsaan, seberapa terharunya kami, atau bagaimana kami memberi semangat kepada mereka setelah lagu kebangsaan selesai.”

Dia menambahkan: “Kemudian putaran sorakan dan dukungan berikutnya dimulai, dan yang saya lihat di depan saya hanyalah para fotografer. Ada begitu banyak orang yang berdiri sangat dekat, sampai-sampai Anda hampir tidak bisa melihat apa pun.”