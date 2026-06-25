Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Nagelsmann meluapkan kemarahannya: Posisi teratas di grup justru berubah menjadi hukuman

J. Nagelsmann
Germany
World Cup
Ecuador vs Germany
Ecuador
Germany vs TBD
Jerman
Ekuador
AS

Solusi tidak biasa dari pelatih Jerman untuk mengatasi dilema ini?

Julian Nagelsmann, pelatih tim nasional Jerman, beserta staf kepelatihannya, tengah menghadapi sesi persiapan yang sangat berat menjelang babak 32 besar Piala Dunia.

Hal ini disebabkan karena Jerman, yang memimpin Grup E menjelang pertandingan ketiganya melawan Ekuador, belum mengetahui lawan berikutnya hingga pertandingan terakhir babak penyisihan grup digelar pada Sabtu mendatang.

Jerman dijadwalkan akan menghadapi tim peringkat ketiga dari salah satu grup (A, B, C, D, F) pada Senin mendatang di Boston, yang berarti pelatih Jerman tersebut hanya memiliki waktu 48 jam untuk menganalisis lawannya.

Oleh karena itu, sang pelatih tidak ragu untuk mengungkapkan ketidakpuasannya secara terbuka. Dalam pernyataan kepada media yang dilansir “AS”, ia mengatakan: “Saya tidak berpikir ini ideal bahwa kami dihukum hanya karena memimpin grup… Menurut saya, ini tidak adil.”

Pelatih timnas Jerman itu menambahkan: “Siapa pun bisa membayangkan ada kondisi yang lebih baik daripada menghabiskan Sabtu malam dengan kerja intensif, lalu mempersiapkan tim untuk menghadapi lawannya pada hari Minggu.”

World Cup
Ecuador crest
Ecuador
ECU
Germany crest
Germany
GER
World Cup
Germany crest
Germany
GER
team-logo
TBD
TBD

Pelatih tersebut menjelaskan bahwa para asistennya telah menyelesaikan beberapa persiapan awal agar tidak harus memulai dari nol, dan sejumlah anggota staf teknis telah berbagi tugas untuk menganalisis lawan-lawan potensial serta mempelajari pertandingan-pertandingan tim-tim pesaing utama. 

Dengan nada sarkastis, Nagelsmann juga menyoroti suasana tim kerja: karena mereka masih muda, “mereka bisa menghabiskan sepanjang malam untuk bekerja tanpa ada masalah apa pun.”

Iklan