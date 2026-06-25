Nagelsmann meluapkan kemarahannya: Posisi teratas di grup justru berubah menjadi hukuman

Julian Nagelsmann, pelatih tim nasional Jerman, beserta staf kepelatihannya, tengah menghadapi sesi persiapan yang sangat berat menjelang babak 32 besar Piala Dunia.

Hal ini disebabkan karena Jerman, yang memimpin Grup E menjelang pertandingan ketiganya melawan Ekuador, belum mengetahui lawan berikutnya hingga pertandingan terakhir babak penyisihan grup digelar pada Sabtu mendatang.

Jerman dijadwalkan akan menghadapi tim peringkat ketiga dari salah satu grup (A, B, C, D, F) pada Senin mendatang di Boston, yang berarti pelatih Jerman tersebut hanya memiliki waktu 48 jam untuk menganalisis lawannya.

Oleh karena itu, sang pelatih tidak ragu untuk mengungkapkan ketidakpuasannya secara terbuka. Dalam pernyataan kepada media yang dilansir “AS”, ia mengatakan: “Saya tidak berpikir ini ideal bahwa kami dihukum hanya karena memimpin grup… Menurut saya, ini tidak adil.”

Pelatih timnas Jerman itu menambahkan: “Siapa pun bisa membayangkan ada kondisi yang lebih baik daripada menghabiskan Sabtu malam dengan kerja intensif, lalu mempersiapkan tim untuk menghadapi lawannya pada hari Minggu.”

Pelatih tersebut menjelaskan bahwa para asistennya telah menyelesaikan beberapa persiapan awal agar tidak harus memulai dari nol, dan sejumlah anggota staf teknis telah berbagi tugas untuk menganalisis lawan-lawan potensial serta mempelajari pertandingan-pertandingan tim-tim pesaing utama.

Dengan nada sarkastis, Nagelsmann juga menyoroti suasana tim kerja: karena mereka masih muda, “mereka bisa menghabiskan sepanjang malam untuk bekerja tanpa ada masalah apa pun.”