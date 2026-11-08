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Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Nagelsmann atau Howe? Petinggi Manchester United terbelah soal manajer berikutnya, sementara masa depan Michael Carrick belum pasti

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Manchester United berada di persimpangan krusial karena jajaran pimpinan klub masih terbelah soal siapa yang harus memimpin tim ke depan. Meski Michael Carrick masih duduk di kursi pelatih untuk saat ini, ancaman degradasi telah memicu perdebatan internal yang sengit mengenai kemungkinan mendatangkan pengganti ternama.

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Perbedaan pendapat internal soal calon pengganti

Di jajaran petinggi Old Trafford, saat ini terdapat perbedaan pendapat yang signifikan mengenai arah kepelatihan klub dalam jangka panjang. Seiring hasil Manchester United yang terus mengecewakan di kompetisi domestik, direktur rekrutmen Christopher Vivell disebut-sebut mendukung penunjukan Julian Nagelsmann.

Mantan pelatih kepala Bayern Munich dan Jerman itu dipandang oleh sebagian pihak sebagai ahli taktik elite yang mampu memodernisasi skuad. Namun, direktur teknik Jason Wilcox kabarnya cenderung memilih sosok dengan profil berbeda. Ia lebih menyukai pengalaman mantan manajer Newcastle United Eddie Howe di Premier League, seperti dicatat oleh SportBible.

Perbedaan pendapat di jajaran petinggi ini muncul ketika sejumlah kandidat utama lainnya tampaknya sudah tidak tersedia. Antonio Conte secara terbuka menyatakan tidak ingin kembali melatih setelah meninggalkan Napoli, sementara mantan manajer Inggris Gareth Southgate mengisyaratkan bahwa ia tidak berencana segera kembali melatih.

Belum ada alternatif yang jelas untuk Carrick

Meski spekulasi seputar posisinya kian ramai, petinggi United tampaknya enggan mengambil keputusan untuk menggantinya tanpa rencana konkret. Jurnalis ternama David Ornstein memberikan kabar terbaru yang tidak menggembirakan mengenai situasi tersebut. Menurutnya, belum adanya tindakan dari dewan direksi sejauh ini menunjukkan keinginan agar kepemimpinan saat ini dapat membalikkan keadaan. “Saya rasa kenyataannya di Old Trafford adalah mereka ingin Carrick berhasil,” katanya kepada USA Network. “Jika mereka ingin mencopotnya dan melakukan perubahan, saya rasa mereka sudah melakukannya sekarang dan menemukan solusi sementara.”

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Situasinya masih belum menentu, terutama setelah United baru-baru ini terperosok ke zona degradasi Premier League menyusul keberhasilan Nottingham Forest belakangan ini. Kemenangan dramatis 3-2 atas Roma di Champions League memberikan kelegaan sementara dan mendongkrak moral skuad, tetapi performa di kompetisi domestik tetap menjadi kekhawatiran besar bagi para suporter.

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Ornstein menambahkan: “Hasil melawan Roma pada tengah pekan membuat suasana membaik, dan mari kita lihat apa yang terjadi saat menghadapi Villa hari ini. Kenyataannya, belum ada rencana pasti di Old Trafford mengenai apa yang harus dilakukan jika mereka memutuskan untuk melakukan perubahan.”

Carrick tetap fokus di tengah ketidakpastian

Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Di sisi lain, Carrick berusaha menjalani rutinitas seperti biasa meski berada di bawah sorotan tajam. Pelatih kepala itu terbuka mengenai komunikasinya dengan pemilik klub dan mengakui bahwa ia belum menerima jaminan khusus terkait kelanjutan pekerjaannya. “Tidak. Jalani saja semuanya seperti biasa,” katanya kepada wartawan ketika ditanya apakah ia telah menerima jaminan. “Apa pun yang terjadi, terkait pertandingan, semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya, dan kami harus mempersiapkan diri dengan baik. Saya menantikannya. Beberapa malam lalu saya bilang bahwa saya sangat menantikan pertandingan [melawan Roma] sebelum laga itu. Saya sungguh-sungguh merasakannya.”

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Carrick tetap berharap para pendukung di Old Trafford akan mendukung tim selama periode penuh gejolak ini. Menurutnya, para suporter semestinya “bersemangat dan merasa optimistis tentang apa yang mungkin akan mereka saksikan.” Ia berencana tetap menggelar latihan selama jeda internasional bersama para pemain yang tidak bertugas membela tim nasional, tetapi ia tahu hasil melawan Villa bisa menentukan apakah ia masih berada di klub ketika skuad kembali.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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