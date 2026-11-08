Nagelsmann atau Howe? Petinggi Manchester United terbelah soal manajer berikutnya, sementara masa depan Michael Carrick belum pasti

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Manchester United berada di persimpangan krusial karena jajaran pimpinan klub masih terbelah soal siapa yang harus memimpin tim ke depan. Meski Michael Carrick masih duduk di kursi pelatih untuk saat ini, ancaman degradasi telah memicu perdebatan internal yang sengit mengenai kemungkinan mendatangkan pengganti ternama.

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Perbedaan pendapat internal soal calon pengganti

Di jajaran petinggi Old Trafford, saat ini terdapat perbedaan pendapat yang signifikan mengenai arah kepelatihan klub dalam jangka panjang. Seiring hasil Manchester United yang terus mengecewakan di kompetisi domestik, direktur rekrutmen Christopher Vivell disebut-sebut mendukung penunjukan Julian Nagelsmann.

Mantan pelatih kepala Bayern Munich dan Jerman itu dipandang oleh sebagian pihak sebagai ahli taktik elite yang mampu memodernisasi skuad. Namun, direktur teknik Jason Wilcox kabarnya cenderung memilih sosok dengan profil berbeda. Ia lebih menyukai pengalaman mantan manajer Newcastle United Eddie Howe di Premier League, seperti dicatat oleh SportBible.

Perbedaan pendapat di jajaran petinggi ini muncul ketika sejumlah kandidat utama lainnya tampaknya sudah tidak tersedia. Antonio Conte secara terbuka menyatakan tidak ingin kembali melatih setelah meninggalkan Napoli, sementara mantan manajer Inggris Gareth Southgate mengisyaratkan bahwa ia tidak berencana segera kembali melatih.

Belum ada alternatif yang jelas untuk Carrick

Meski spekulasi seputar posisinya kian ramai, petinggi United tampaknya enggan mengambil keputusan untuk menggantinya tanpa rencana konkret. Jurnalis ternama David Ornstein memberikan kabar terbaru yang tidak menggembirakan mengenai situasi tersebut. Menurutnya, belum adanya tindakan dari dewan direksi sejauh ini menunjukkan keinginan agar kepemimpinan saat ini dapat membalikkan keadaan. “Saya rasa kenyataannya di Old Trafford adalah mereka ingin Carrick berhasil,” katanya kepada USA Network. “Jika mereka ingin mencopotnya dan melakukan perubahan, saya rasa mereka sudah melakukannya sekarang dan menemukan solusi sementara.”

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Situasinya masih belum menentu, terutama setelah United baru-baru ini terperosok ke zona degradasi Premier League menyusul keberhasilan Nottingham Forest belakangan ini. Kemenangan dramatis 3-2 atas Roma di Champions League memberikan kelegaan sementara dan mendongkrak moral skuad, tetapi performa di kompetisi domestik tetap menjadi kekhawatiran besar bagi para suporter.

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Ornstein menambahkan: “Hasil melawan Roma pada tengah pekan membuat suasana membaik, dan mari kita lihat apa yang terjadi saat menghadapi Villa hari ini. Kenyataannya, belum ada rencana pasti di Old Trafford mengenai apa yang harus dilakukan jika mereka memutuskan untuk melakukan perubahan.”

Carrick tetap fokus di tengah ketidakpastian

Getty Images

Di sisi lain, Carrick berusaha menjalani rutinitas seperti biasa meski berada di bawah sorotan tajam. Pelatih kepala itu terbuka mengenai komunikasinya dengan pemilik klub dan mengakui bahwa ia belum menerima jaminan khusus terkait kelanjutan pekerjaannya. “Tidak. Jalani saja semuanya seperti biasa,” katanya kepada wartawan ketika ditanya apakah ia telah menerima jaminan. “Apa pun yang terjadi, terkait pertandingan, semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya, dan kami harus mempersiapkan diri dengan baik. Saya menantikannya. Beberapa malam lalu saya bilang bahwa saya sangat menantikan pertandingan [melawan Roma] sebelum laga itu. Saya sungguh-sungguh merasakannya.”

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Carrick tetap berharap para pendukung di Old Trafford akan mendukung tim selama periode penuh gejolak ini. Menurutnya, para suporter semestinya “bersemangat dan merasa optimistis tentang apa yang mungkin akan mereka saksikan.” Ia berencana tetap menggelar latihan selama jeda internasional bersama para pemain yang tidak bertugas membela tim nasional, tetapi ia tahu hasil melawan Villa bisa menentukan apakah ia masih berada di klub ketika skuad kembali.