Florentino Perez, presiden Real Madrid, terus menata ulang kartu-kartu klub Los Blancos sebagai persiapan menghadapi fase mendatang, dalam sejumlah langkah yang bertujuan mengamankan keberlangsungan proyek administratifnya bahkan setelah ia meninggalkan jabatannya, dengan menempatkan legenda tenis Spanyol Rafael Nadal di lingkaran kandidat potensial untuk menduduki kursi kepresidenan di masa depan, selain memperkuat pengaruh sejumlah tokoh yang dekat dengannya di dalam struktur administratif.

Rencana Perez tidak berhenti pada aspek administratif, sebab ia juga tengah menggarap sebuah proyek untuk merestrukturisasi Real Madrid secara kelembagaan, yang bertujuan menyediakan likuiditas finansial hingga mencapai satu miliar euro, sembari menjaga independensi klub dan tidak mengubahnya menjadi perusahaan saham olahraga.

Surat kabar Katalan "Sport" mengutip surat kabar Spanyol "El Periodico" bahwa Perez menggambarkan keputusan bergabungnya Nadal ke dewan direksi Real Madrid, pada 4 November, sebagai "langkah jenius", merujuk pada pentingnya momentum dan dampak langkah ini terhadap masa depan klub, di mana penunjukan mantan bintang tenis itu akan disahkan dalam rapat umum yang dijadwalkan pada 21 November.

Surat kabar tersebut menilai bahwa masuknya Nadal ke dewan direksi merupakan pukulan bagi ambisi pengusaha Enrique Riquelme, yang meraih 35% suara pada pemilihan lalu, dan berambisi menantang Perez memperebutkan kursi kepresidenan klub. Namun, presiden Real Madrid itu berupaya menyiapkan pengganti yang mendapatkan kepercayaannya dan menjamin keberlangsungan visinya dalam jangka panjang.

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Nadal perlu memenuhi syarat memegang keanggotaan Real Madrid selama 20 tahun agar dapat mencalonkan diri sebagai presiden, sesuatu yang akan ia penuhi pada tahun 2031, satu tahun setelah berakhirnya periode baru Perez. Selain itu, setiap daftar kandidat dalam pemilihan diharuskan menyerahkan jaminan bank tidak kurang dari 15% dari anggaran pengeluaran klub.

Dalam rangka penataan ulang pusat-pusat pengaruh, mencuat nama warga Maroko Anas Laghrari sebagai salah satu tokoh yang paling dekat dengan Perez, setelah ia memainkan peran penting dalam berkas-berkas strategis dan finansial, khususnya pengembangan stadion Santiago Bernabeu. Sementara itu, Bernd Reichart mengemban peran menonjol dalam mengelola berkas-berkas komersial, termasuk sponsor global, pemanfaatan stadion, dan aktivitas komersial, di bawah pengawasan direktur umum Jose Angel Sanchez.

Laporan itu juga menunjukkan meningkatnya kehadiran anggota keluarga Perez di dalam lingkungan klub, di antaranya cucunya Eduardo Perez Ortiz, yang bekerja di bidang investasi dan operasi strategis, selain putranya Florentino Junior dan saudaranya Enrique, wakil ketua dewan direksi.

Di tingkat finansial, rencana paling menonjol Perez adalah merestrukturisasi posisi kelembagaan Real Madrid, melalui penjualan saham minoritas kepada investor finansial dengan imbalan satu miliar euro, tanpa memberi mereka kendali atas klub atau mengubahnya menjadi perusahaan saham olahraga, dengan beredarnya nama dua perusahaan "Sixth Street" dan pihak-pihak yang terkait dengan miliarder Bernard Arnault di antara pihak-pihak yang berpotensi ikut serta dalam investasi.

Perez sebelumnya telah berjanji menggelar rapat umum luar biasa untuk membahas proyek tersebut, namun langkah ini belum terlaksana hingga kini. Rapat umum pada 21 November diperkirakan akan berfokus pada penunjukan Nadal, tanpa membahas restrukturisasi, suatu hal yang menimbulkan kekhawatiran sebagian anggota klub.

Di sisi lain, Real Madrid menerima suntikan finansial setelah pemerintah kota Madrid mengakui adanya kesalahan dalam reklasifikasi lahan Kota Olahraga, yang akan menaikkan keuntungan terkait berkas itu dari 1,46 juta euro menjadi 98,6 juta euro.