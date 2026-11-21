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Pada hari istimewa yang memadukan rekor dan keputusan bersejarah, Real Madrid bersiap membuka lembaran baru dalam hubungannya dengan salah satu legenda olahraga dunia paling menonjol. Petenis asal Spanyol Rafael Nadal kini di ambang bergabung secara resmi dengan dewan direksi Los Blancos, sebuah langkah yang mencerminkan kedekatannya dengan Real Madrid dan memberinya peran baru di dalam institusi yang sejak lama ia nyatakan sebagai klub yang dicintainya.

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Agenda tersebut tidak berhenti pada penghormatan bagi salah satu petenis terhebat sepanjang sejarah. Rapat umum anggota klub juga akan memaparkan capaian keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah Real Madrid berhasil menembus batas pendapatan satu miliar euro untuk tahun ketiga berturut-turut, dengan proyeksi rekor baru pada musim ini.

Rafael Nadal memiliki kedudukan istimewa di klub. Ia bukan lagi sekadar anggota biasa sejak menerima keanggotaan kehormatan pada 2011, dan kerap terlihat di tribune kehormatan presiden Stadion Santiago Bernabeu setiap kali datang menyaksikan tim.

Namun, hubungan antara sang legenda tenis dan Real Madrid kini bersiap memasuki babak baru. Penunjukannya sebagai anggota dewan direksi akan diajukan untuk disahkan dalam rapat umum luar biasa yang dijadwalkan berlangsung Sabtu pagi di arena bola basket Ciudad Real Madrid di Valdebebas.

Sorotan akan tertuju pada satu-satunya agenda dalam sidang luar biasa tersebut, yakni usulan dewan direksi untuk mengesahkan penunjukan Rafael Nadal Parera sebagai anggota baru sesuai Pasal 46 Anggaran Dasar klub, sebagaimana dilaporkan harian "AS" asal Spanyol.

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Dengan demikian, Nadal, peraih 22 gelar Grand Slam, akan menjadi anggota ke-20 dewan direksi yang dipimpin Florentino Perez. Ia pun memulai babak baru dalam hubungannya dengan Real Madrid, setelah sekian lama namanya lekat dengan klub sebagai salah satu pendukung paling terkenal.

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Penunjukan ini menjadi peristiwa utama dalam rapat umum pertama yang digelar Perez sejak terpilih kembali sebagai presiden klub pada 6 Juni lalu.

Para anggota dewan direksi telah menyetujui penunjukan Nadal dalam rapat yang digelar pada 4 November. Mereka memuji kepribadiannya yang melampaui prestasi olahraganya, serta bakat, kegigihan, kesediaan berkorban, dan semangat kompetitifnya, ditambah kerendahan hati, rasa hormat kepada lawan, dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

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Dewan menegaskan bahwa sifat-sifat tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas Real Madrid. Menurut mereka, Nadal telah mewujudkan dan membela prinsip-prinsip itu sepanjang kariernya, sehingga menjadi teladan bagi jutaan orang di seluruh dunia, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Perez Paparkan Capaian Keuangan Rekor

Sebelum momen yang dinanti untuk menghormati Nadal, rapat umum biasa akan digelar terlebih dahulu dengan sejumlah agenda penting, terutama laporan tahunan Presiden klub Florentino Perez.

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Perez diperkirakan akan mengulas peristiwa terpenting sepanjang tahun lalu dan membahas isu-isu terkini yang menjadi perhatian manajemen Real Madrid, sebelum beralih ke laporan keuangan yang memuat sejumlah rekor baru.

Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan dewan direksi, Real Madrid menutup musim 2025/2026 dengan laba sebesar 26,3 juta euro. Hasil itu memperpanjang catatan keuangan positif klub menjadi 26 tahun berturut-turut sejak 2000.

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Pendapatan klub juga mencapai 1,221 miliar euro, sementara nilai kekayaan bersihnya tercatat 624,4 juta euro. Angka-angka ini menunjukkan keberhasilan kebijakan ekonomi dan komersial klub yang terus berlanjut, meski industri sepak bola menghadapi berbagai tantangan.

Capaian tersebut semakin bermakna karena Real Madrid berhasil melampaui batas pendapatan satu miliar euro untuk musim ketiga beruntun, sekaligus bersiap membuat lompatan baru pada musim ini.

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1,4 Miliar Euro, Ambisi Baru Real Madrid

Real Madrid tidak berpuas diri dengan rekor yang telah diraih. Anggaran baru yang akan diajukan kepada para anggota untuk dipilih dan disetujui menargetkan pendapatan sebesar 1,4 miliar euro pada musim 2026/2027.

Untuk mencapai target tersebut, klub sangat mengandalkan Stadion Santiago Bernabeu yang terus memperkuat kapasitas komersial dan hiburannya, setelah manajemen menginvestasikan tambahan 60 juta euro untuk pengembangannya pada musim lalu.

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Stadion kini hampir beroperasi dengan kapasitas penuh seiring rampungnya sejumlah proyek dan fasilitas baru. Yang terbaru adalah peresmian jalur "Skywalk Bernabeu" di atas lapangan pada pekan lalu.

Jalur tersebut diharapkan menjadi salah satu destinasi wisata utama di ibu kota Spanyol selama musim Natal, terlebih dengan hadirnya pengalaman hiburan hasil kerja sama dengan perusahaan "Kurios" yang terinspirasi dari salah satu pertunjukan Cirque du Soleil paling terkenal.

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Dengan begitu, Real Madrid terus bertaruh pada pemanfaatan fasilitas olahraganya dan mengubahnya menjadi beragam sumber pendapatan, sehingga memperkuat posisi ekonominya dan memberinya daya saing lebih besar di dalam maupun di luar lapangan.

Perez Hormati Para Anggota Bersejarah

Di sela persiapan rapat umum, Florentino Perez pada Jumat menyambut anggota "Klub Seratus", yang beranggotakan para anggota tertua Real Madrid, di tribune kehormatan presiden Stadion Santiago Bernabeu dalam acara makan siang tahunan yang sudah menjadi tradisi.

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Pertemuan itu dihadiri presiden kehormatan Jose Martinez, yang dikenal dengan nama "Pirri", sejumlah anggota dewan direksi, serta Direktur Hubungan Kelembagaan Emilio Butragueno dan Direktur Sepak Bola Santiago Solari.

Sejumlah mantan bintang klub juga hadir, di antaranya Roberto Carlos, Paco Buyo, Agustin Rodriguez, Felipe Reyes, dan Fernando Romay.

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Perez menyampaikan pesan penghargaan kepada para anggota. Ia menegaskan bahwa pertemuan ini memiliki makna khusus karena mempertemukan orang-orang yang mewakili inti kebesaran Real Madrid, yang telah mewariskan kebanggaan menjadi bagian dari klub dari generasi ke generasi.

"Saya ingin berterima kasih kepada Anda semua atas pengabdian, kesetiaan, dan cinta seumur hidup untuk Real Madrid," ujar sang presiden klub.

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Pada penghujung hari yang sarat makna itu, Nadal akan memasuki tahap baru dalam hubungannya dengan Real Madrid. Ia beralih dari posisi pendukung dan anggota kehormatan ke lingkar pengambil keputusan, di saat Real Madrid terus menulis babak baru kesuksesan olahraga dan ekonominya.