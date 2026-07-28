Bintang asal Spanyol, Nacho Fernandez, mantan kapten Real Madrid dan bek Al-Qadsiah saat ini, mengungkapkan kebahagiaannya bermain dan tinggal di Arab Saudi.

Nacho mengatakan, dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol "As": "Ya, semuanya berjalan positif. Saya sangat bahagia di sini bersama keluarga saya. Ini adalah pengalaman yang benar-benar berbeda dari yang saya jalani sepanjang karier sepak bola saya, tetapi saya berada di klub yang sedang berkembang dan bersaing dengan yang terbaik. Saya juga merasa sangat nyaman karena anak-anak saya bahagia di sekolah Inggris. Kehidupan yang kami jalani di sana sangat tenang, dan saya tidak punya keluhan apa pun. Tentu saya sangat merindukan Madrid, rumah saya, teman-teman saya, dan keluarga saya, tetapi saya baik-baik saja, bahagia, dan menikmati waktu saya."

Mengenai kesannya terhadap budaya dan kehidupan di Arab Saudi, bek Spanyol itu menyatakan: "Tanpa keraguan sedikit pun. Istri saya menjalani kehidupan yang normal dalam kerangka menghormati adat dan tradisi setempat. Kami adalah orang asing di sana, tetapi perlakuan yang saya dan keluarga saya terima di mana pun kami pergi sangat luar biasa. Jika Anda menghormati semua orang di sana, Anda tidak akan menghadapi masalah apa pun. Kehidupannya sangat baik, meskipun cuacanya sangat panas di musim panas."

Mengenai ketenangan batin yang ia rasakan dan keputusannya meninggalkan klub, Nacho menegaskan: "Saya mencintai perjuangan dan pengorbanan demi Real Madrid karena itu adalah klub sepanjang hidup saya. Saya sama sekali tidak menyesali keputusan apa pun yang saya ambil, baik untuk bertahan pada waktunya maupun untuk pergi, karena saya rasa itu adalah waktu yang tepat. Mengambil keputusan untuk pergi lebih sulit ketika keadaan sedang baik, ketika Anda bermain sebagai kapten dan baru saja mengangkat trofi Liga Champions. Mengambil keputusan untuk pergi saat itu jauh lebih berat dibandingkan jika keadaan sedang buruk."

Mengenai kondisi fisiknya, Nacho berkata: "Saat ini saya merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan di tahun terakhir saya bersama Real Madrid. Saya merasa dalam kondisi yang sangat baik, bahkan lebih ramping. Target saya setiap tahun adalah menjalani seluruh pertandingan dan bermain di setiap menitnya, dan itu yang saya capai selama tahun saya di Arab Saudi. Saya rasa cara para pemain menjaga diri mereka sekarang sudah berbeda, dan kami lebih memperhatikan tubuh kami. Saya bisa saja mencapai usia Modric atau Cristiano dalam bermain, tetapi saya tidak melihat diri saya seperti mereka. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya akan pensiun sekarang, tetapi saya akan meninggalkan sepak bola dalam kondisi yang baik dan bermain dengan penampilan penuh seperti yang saya lakukan di Madrid. Saya tidak akan membiarkan sepak bola yang memensiunkan saya, dan keputusan ini sangat jelas bagi saya, dan saya rasa itu akan terjadi lebih cepat daripada nanti."

Mengenai bergabungnya Marc Cucurella ke Real Madrid, Nacho mendeskripsikan transfer tersebut dengan mengatakan: "Kata yang tepat adalah bahwa ini transfer yang super. Ia memiliki intensitas 100% dan selalu ingin berjuang untuk timnya, serta memiliki karakteristik yang sempurna untuk bermain di Real Madrid. Saya rasa ia akan sangat berguna bagi tim saat ini, yang membutuhkan intensitas dan sifat pejuang seperti itu. Saya mendoakan segala keberhasilan untuknya di dunia ini, dan saya yakin ia akan terus mewujudkan impian dan tujuannya di Real Madrid."