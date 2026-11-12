"Nacho di garis depan": Kabar gembira terus mengalir untuk Al-Qadsiah jelang duel melawan Al-Nassr

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Al-Qadsiah menerima kabar gembira jelang menjalani sejumlah laga penting usai berakhirnya periode jeda internasional yang tengah berlangsung, dan yang paling menonjol adalah laga melawan Al-Nassr di Liga Roshn Saudi.

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Al Hilal memuncaki klasemen dengan koleksi 30 poin dari 11 pertandingan, diikuti Al Qadsiah dengan 28 poin dari 12 laga, lalu Al Nassr di posisi ketiga dengan poin yang sama namun baru memainkan 11 laga.

Surat kabar "Asharq Al-Awsat" menyebutkan bahwa Al Qadsiah menanti kembalinya sejumlah bintangnya setelah periode jeda saat ini, khususnya nama-nama yang absen dari tim pada beberapa pekan terakhir, yang dampak negatif ketiadaannya terlihat dalam beberapa pertandingan.

Nacho Hernandez, kekuatan pertahanan

Nama yang berada di puncak daftar tersebut adalah bek veteran asal Spanyol, Nacho Hernandez, yang dampak absennya terasa pada lini pertahanan tim dalam sejumlah pertandingan penting, terutama saat menghadapi Al Hilal dalam perebutan puncak klasemen liga, pertandingan yang kalah dialami Al Qadsiah di kandangnya sendiri (3-2).

Selain itu, tim kehilangan keberadaannya sebagai kapten berpengalaman di dalam lapangan, hal yang disinggung pelatih asal Irlandia, Brendan Rodgers, saat menjawab pertanyaan "Asharq Al-Awsat" mengenai dampak ketiadaannya dalam laga melawan Al Hilal, setelah terjadi sejumlah kesalahan bertahan yang jelas dan berpengaruh terhadap kekalahan tersebut.

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Selain Nacho dan proses pemulihannya dari cedera, ada pula pemain asal Uruguay, Nahitan Nandez, serta bek Jihad Zakri yang cederanya menyebabkan ia tersingkir dari daftar timnas Saudi senior yang menjalani pemusatan latihan di Qatar.

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Dengan adanya pertandingan-pertandingan sulit bagi tim setelah periode jeda mendatang dan tekanan jadwal akibat bersamaannya laga Liga Pro Saudi dengan Liga Champions Asia Elite, Al Qadsiah membutuhkan keberadaan nama-nama ini untuk membantu perjalanannya di kancah domestik pada ajang liga maupun di tingkat kontinental.

Duel Al Qadsiah dan Al Nassr

Mungkin laga mendatang melawan Al Nassr yang dijadwalkan pada 4 Desember mendatang menjadi salah satu pertandingan terpenting yang dinantikan para pendukung tim demi mengakhiri kesamaan poin dengan Al Nassr, atau bahkan kembali naik peringkat, meski laga tersebut akan didahului sejumlah pertandingan bagi masing-masing tim.

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Dengan sekilas melihat pertandingan Al Qadsiah melawan Al Nassr sejak Al Qadsiah kembali ke Liga Pro, tampaknya ia menjadi satu-satunya tim yang mengungguli Al Nassr dalam empat pertandingan liga pada dua musim terakhir, baik di Riyadh maupun di Dammam, sehingga mencatatkan keunggulan jelas dan dorongan moral yang berusaha dipertahankan tim.

Diperkirakan Nacho akan kembali pada laga menghadapi Al Feiha 27 November ini, yaitu pertandingan yang mendahului laga melawan Al Nassr di liga, sementara tampaknya kembalinya Nandez akan sedikit tertunda.

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Agenda penting Al Qadsiah

Agenda Al Qadsiah musim ini berada di beberapa level; ia berlaga di ajang liga, Liga Champions Asia Elite, serta Piala Super Saudi yang dijadwalkan di Kuwait mulai 18 Desember mendatang, dan juga di ajang Piala Raja, di mana ia menjadi satu-satunya tim dari klub-klub Wilayah Timur yang berlaga di keempat kompetisi tersebut.

Di sisi cedera lainnya, diperkirakan bek Walid Al Ahmad akan kembali ke latihan bersama tim pada Desember mendatang setelah menuntaskan tahapan pemulihan dari cedera ligamen silang yang dialaminya saat menghadapi Al Ahli pada pertengahan Maret lalu, dalam pertandingan liga musim lalu, di mana ia menghabiskan sekitar 8 bulan dalam tahapan pemulihan.