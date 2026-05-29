NAC ingin mendatangkan penyerang yang telah mencetak 33 gol di Eredivisie ke Breda

NAC serius membidik Paul Gladon, demikian dilaporkan Voetbal International. Klub tersebut sedang gencar-gencarnya mencari pencetak gol dan mengincar striker yang statusnya bebas transfer tersebut.

Gladon bermain untuk Fortuna Sittard musim lalu, di mana kontraknya akan berakhir pada 30 Juni. Penyerang ini menjadi cadangan bagi Kaj Sierhuis, namun tetap memberikan kontribusi bagi tim asal Limburg tersebut.

Dalam 31 pertandingan Eredivisie, Gladon mencetak lima gol. Dia juga sekali memberikan assist untuk gol Fortuna.

Carl Hoefkens, pelatih NAC, memutuskan minggu ini untuk tetap tinggal di Breda, meskipun timnya terdegradasi ke Keuken Kampioen Divisie.

Pelatih asal Belgia ini menolak tawaran yang sangat menggiurkan dari OH Leuven untuk tetap bersama NAC, namun ia mengajukan syarat yang jelas: klub harus merekrut seorang pencetak gol yang sudah terbukti ke dalam skuad.

Selama kariernya, selain di Fortuna, Gladon pernah bermain untuk FC Emmen, FC Groningen, Heracles Almelo, Willem II, Sparta Rotterdam, dan FC Dordrecht. Secara total, ia berhasil mencetak 33 gol di Eredivisie sepanjang kariernya.



