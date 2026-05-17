NAC Breda nyaris saja melakukan comeback yang sensasional, namun Mexx Meerdink menyelamatkan AZ

AZ gagal meraih kemenangan atas NAC Breda yang sudah terdegradasi pada hari terakhir Eredivisie. Di sore hari yang terutama diwarnai oleh perpisahan dengan Direktur Teknis Max Huiberts dan kemungkinan beberapa pemain kunci, pertandingan berakhir imbang 3-3 setelah fase akhir yang penuh gejolak.

Pada fase awal, AZ hampir tidak menghadapi perlawanan berarti. Tendangan bebas cepat dari Jordy Clasie melalui Troy Parrott sampai ke Sven Mijnans, yang lolos dari pengawasan pertahanan Breda dan dengan leluasa mencetak gol 1-0.

Tak lama kemudian, skor 2-0 pun tercipta. Setelah kombinasi yang apik, Mateo Chavez berhadapan satu lawan satu dengan kiper Daniel Bielica, yang tak berdaya menahan tendangan bek kiri asal Meksiko itu.

Baru setelah itu NAC seolah terbangun, karena peluang-peluang memang muncul bagi tim asuhan Carl Hoefkens. Saat bola dari Moussa Soumano masih diselamatkan dari garis gawang, Rome-Jayden Owusu-Oduro kemudian menunjukkan dua refleks bagus dalam menahan upaya Clint Leemans dan Max Balard.

Sebuah noda pada babak pertama AZ adalah cedera yang dialami Parrott. Pemain asal Irlandia itu meninggalkan lapangan karena cedera setelah bermain selama setengah jam dan digantikan oleh Mexx Meerdink. Mungkin ini adalah pertandingan terakhir Parrott dengan seragam AZ.

Setelah jeda, NAC benar-benar bangkit. Jika di babak pertama peluang-peluang masih terbuang, di babak kedua mereka berhasil mencetak gol. Soumano menjadi bintang dengan sundulan akurat dan tendangan dari luar kotak penalti: 2-2.

Juho Talvitie kemudian mengubah skor menjadi 2-3 pada menit ke-89 dengan sangat elegan, melalui tendangan yang membentur bagian dalam tiang gawang, namun itu belum cukup untuk meraih kemenangan. Di menit-menit akhir, Meerdink, sama seperti musim lalu saat melawan NAC, mencetak gol penyeimbang untuk AZ: 3-3.