NAC Breda memberi tahu pemainnya melalui panggilan telepon singkat bahwa ia boleh hengkang; para penggemar marah besar

NAC Breda telah memutuskan untuk tidak melanjutkan keikutsertaan di Divisi Keuken Kampioen bersama Clint Leemans. Awalnya, klub berencana untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir, namun melalui panggilan telepon singkat, klub telah memberi tahu Leemans bahwa mereka memutuskan untuk tidak melakukannya.

“Sebagai jajaran direksi, kami telah mencurahkan seluruh energi dalam beberapa minggu terakhir untuk menyaring staf. Kini, NAC harus membuat keputusan terkait skuad,” demikian awal pernyataan direktur teknis Peter Maas di situs web klub.

“Setelah kami mempertimbangkan situasi Clint dari segala sisi, kami langsung memberitahukannya. Betapapun menyedihkannya hal ini bagi Clint maupun bagi kami,” kata Maas.

Keputusan mendadak ini cukup mengejutkan, karena kedua belah pihak berencana untuk melanjutkan kerja sama lebih lama. Menurut Voetbal International, Leemans bahkan bersedia mengurangi gajinya agar bisa tetap di NAC, namun bagi klub asal Breda itu hal tersebut tidak diperlukan.

Jumat lalu, NAC menyampaikan kabar tersebut melalui telepon kepada Leemans. Menurut jurnalis VI Joost Blaauwhof, itu adalah ‘panggilan telepon singkat’. “Kabar itu benar-benar mengejutkannya,” kata Blaauwhof.

Para penggemar NAC pun sama sekali tidak mengerti keputusan ini. Leemans disukai banyak pendukung karena sikapnya dan kemampuannya untuk selalu berjuang. “Maas, pergilah,” adalah reaksi yang sering muncul di antara para pendukung di platform online NAC.

Keputusan untuk melepas Leemans memang cukup mengejutkan, mengingat pada musim dingin lalu NAC masih berusaha keras untuk mempertahankannya. Sebuah klub Polandia yang tidak disebutkan namanya ingin mentransfer Leemans dengan biaya yang cukup besar, tetapi NAC dengan tegas menolak. Kini, Leemans akhirnya hengkang tanpa biaya transfer.