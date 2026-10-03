Vitesse dan NAC Breda harus puas berbagi poin dalam pertemuan mereka di Keuken Kampioen Divisie, Sabtu sore. Tim asal Breda sempat lama berada di jalur kemenangan, tetapi gol penyama kedudukan telat dari Naoufal Bannis membuat skor menjadi 2-2. Sementara itu, MVV dihajar telak TOP Oss, dengan Mauresmo Hinoke mencetak hat-trick (4-1).

Vitesse - NAC Breda 2-2

NAC memulai laga dengan sangat baik, mendominasi permainan dan menciptakan peluang demi peluang. Karena itu, menjadi kejutan besar ketika papan skor menunjukkan kedudukan 1-0 setelah seperempat jam pertandingan berjalan. Dari satu serangan balik Vitesse, Naoufal Bannis membuka skor, berlawanan dengan jalannya laga.

Itu menjadi pukulan bagi tim asuhan Rick Kruys, tetapi mereka mampu bangkit sebelum turun minum. Charles-Andreas Brym berputar dengan apik di dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan kaki kiri yang berbuah gol: 1-1. Bagi sang penyerang, itu sudah menjadi gol keempatnya dalam tiga pertandingan terakhir.

Pada menit ke-32, NAC berbalik unggul. Brym kembali berperan penting lewat umpan silang tajam, yang sepenuhnya gagal diantisipasi kiper Vitesse Connor van den Berg. Bola pun jatuh ke kaki Kamal Sowah, yang dengan mudah menceploskannya ke gawang kosong: 1-2.

Pada fase akhir babak pertama, menjadi sebuah keajaiban skor tetap 1-2. Andaikan NAC tidak gagal memperbesar keunggulan, laga sebenarnya sudah bisa selesai sebelum jeda. Mula-mula Boyd Lucassen mengenai tiang lewat sontekan tumit, lalu tak lama kemudian Mohamed Nassoh kehilangan kontrol sehingga menyia-nyiakan peluang emas.

Pada babak kedua, pelatih Vitesse Rüdiger Rehm melakukan perubahan besar dengan tiga pergantian sekaligus. Hal itu membuat tim tuan rumah asal Arnhem sedikit lebih masuk ke dalam pertandingan. Marco Schikora membentur mistar dan tak lama kemudian melihat upayanya melenceng tipis. Namun, Vitesse terus menekan dan akhirnya mendapat hasil atas kerja keras mereka menjelang akhir laga: Bannis mencetak gol 2-2.

TOP Oss - MVV Maastricht 4-1

Tim asal Limburg memecah kebuntuan pada menit ke-27 lewat Toni Vinogradac, yang menanduk sepak pojok Robert Klaasen menjadi gol: 0-1. TOP Oss kemudian mengembalikan keadaan sebelum turun minum. Hinoke berhadapan satu lawan satu dengan kiper MVV Hugo Wentges setelah menerima umpan terobosan brilian dari Justin Mathieu, lalu dengan tenang menaklukkan sang penjaga gawang: 1-1.

Hinoke kembali memimpin TOP Oss pada awal babak kedua. Sekali lagi, gol itu diawali umpan terobosan dari Mathieu. Winger kiri itu menantang lawan langsungnya sebelum melepaskan penyelesaian meyakinkan untuk mencetak gol: 2-1. Dua menit kemudian, hat-trick Hinoke pun lengkap. MVV gagal membuang bola dari kotak penalti sendiri, lalu pemain internasional muda Indonesia itu mencetak gol dari jarak dekat: 3-1. Gol penutup tercipta 15 menit sebelum waktu normal usai lewat Maurilio de Lannoy, yang tanpa kawalan mencetak gol untuk membuat skor menjadi 4-1.