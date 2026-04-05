NAC Breda dan Sparta berbagi poin pada Minggu sore. Di Stadion Rat Verlegh, papan skor masih menunjukkan skor imbang 0-0 setelah sembilan puluh menit pertandingan.

Bagi NAC yang terancam degradasi, pertandingan kandang melawan Sparta merupakan laga krusial, namun hal itu belum terlihat jelas pada babak pertama. Permainan kedua tim sangat buruk, namun terutama tim tuan rumah yang tampil mengecewakan dalam 45 menit pertama.

Tim tamu dari Rotterdam juga tidak menampilkan permainan yang fantastis, namun beberapa kali mengancam gawang Daniel Bielica. Di babak pertama, striker Tobias Lauritsen dan dua kali Mitchell van Bergen sempat memberikan ancaman.

Bagi para penggemar NAC, tidak banyak yang bisa dinikmati, terutama striker Amine Salama yang menjadi sasaran kritik. Selain sorakan penonton, permintaan pergantian striker pun segera terdengar. "Kami ingin melihat Reulen," terdengar di Stadion Rat Verlegh.

Setelah jeda, ada beberapa serangan kecil dari Sparta, termasuk peluang tembakan kecil dari Van Bergen, namun pertandingan tidak benar-benar spektakuler. Meski begitu, kiper Sparta Joël Drommel harus melakukan penyelamatan gemilang pada menit ke-65 saat Mohamed Nassoh mengancam gawang Sparta. Tak lama kemudian, tendangan sudut NAC nyaris masuk begitu saja.

Tak lama setelah itu, penyerang Sparta Shunsuke Mito nyaris memanfaatkan kesalahan NAC di lini tengah, namun pemain Jepang itu, setelah melakukan dribel yang bagus, membuat sudut tembakannya sendiri menjadi sangat sulit. Skor pun tetap 0-0 di Breda.

Kedua tim terus melakukan banyak kesalahan di babak kedua, namun ketegangan tetap tinggi. NAC mencoba meningkatkan tekanan di menit-menit akhir dan memaksakan kemenangan, namun tidak lagi benar-benar berbahaya, kecuali sundulan yang cukup berbahaya dari André Ayew. Sparta pun tidak mampu menciptakan peluang besar.

Dengan hasil imbang ini, tim asuhan Carl Hoefkens tetap berada di peringkat ketujuh belas, tiga poin di belakang Excelsior yang berada di peringkat keenam belas. Sparta berada di peringkat kedelapan dengan 42 poin, posisi yang memberi mereka hak untuk mengikuti babak play-off menuju kompetisi Eropa.