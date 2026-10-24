Pelatih asal Tunisia, Nabil Maaloul, direktur teknik klub Aljazair CR Belouizdad, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya pada hari Sabtu, menyusul hasil imbang timnya melawan USM Alger dengan skor 2-2, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di Stadion 5 Juillet, dalam ajang pekan ketujuh Liga Profesional Aljazair, pada laga yang diwarnai insiden-insiden wasit yang menarik serta pengusiran pelatih tim.

Surat kabar Aljazair "El Khabar" menyebutkan bahwa Maaloul mengumumkan pengunduran dirinya secara resmi hanya setelah 6 pertandingan memimpin staf teknik CR Belouizdad, terpengaruh oleh hasil laga tersebut, di samping keberatannya atas keputusan-keputusan wasit internasional Mustapha Ghorbal, yang mengacungkan kartu merah kepadanya selama pertandingan.

Laga tersebut diwarnai suasana tegang dan protes berulang atas keputusan-keputusan wasit, setelah Ghorbal menetapkan 3 tendangan penalti, di samping pengusiran pemain USM Alger, Abada, serta Maaloul akibat protesnya. Pelatih asal Tunisia itu mengumumkan keputusannya untuk mundur dalam konferensi pers seusai pertandingan, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan jurnalis, tanpa memberikan rincian tambahan mengenai alasan kepergiannya.

CR Belouizdad hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait keputusan pelatihnya, sementara laporan-laporan media mengisyaratkan kemungkinan digelarnya pertemuan antara Maaloul dan para pejabat klub di kemudian hari, untuk membahas keputusannya, di tengah ketidakjelasan mengenai apakah pengunduran diri itu bersifat final atau datang dalam momen kemarahan seusai laga.