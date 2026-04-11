N'Golo Kanté membawa Fenerbahçe unggul lewat gol pembuka yang indah

Fenerbahçe tidak membuang poin dalam perebutan gelar juara liga Turki pada Sabtu lalu. The Yellow Canaries tampil dominan dengan skor 0-4 atas Kayserispor. Untuk saat ini, Fenerbahçe tertinggal satu poin dari Galatasaray, yang akan menjamu Kocaelispor di kandang sendiri pada Minggu.

Di masa injury time babak pertama, Fenerbahçe berhasil memecah kebuntuan di Kayseri. N'Golo Kanté memang tidak terlalu dikenal karena gol-gol indahnya, namun ia berhasil menambah satu gol ke dalam koleksinya pada hari Sabtu. Dengan tendangan voli dari luar kotak penalti, ia membuka skor dengan indah: 0-1.

Dengan gol pembuka itu, Fenerbahçe bisa memulai babak kedua dengan relatif tenang. Setelah satu jam, pertandingan sudah ditentukan, ketika Anderson Talisca mendapat ruang untuk melepaskan tendangan dari tepi kotak penalti dan melakukannya dengan sempurna menggunakan kaki kiri: 0-2.

Dua menit kemudian, Fenerbahçe memperlebar keunggulan. Dorgeles Nene berada di kotak penalti Kayserispor ketika bola tiba-tiba jatuh ke kakinya dari seorang bek. Pemain asal Mali itu tidak ragu-ragu dan melesakkan bola ke sudut dekat: 0-3.

Beberapa menit sebelum akhir waktu normal, Fenerbahçe memperlebar keunggulan. Talisca menerima umpan dari Kerem Aktürkoglu dan menyundul bola dengan tenang ke gawang: 0-4.

Di kubu Fenerbahçe, Anthony Musaba masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-68. Jayden Oosterwolde menjadi starter, namun harus absen pada laga berikutnya (melawan Rizespor di kandang) akibat kartu kuning yang diterimanya pada babak pertama.