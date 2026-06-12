Musuh yang tak terlihat... Deschamps memberlakukan aturan khusus di pemusatan latihan Prancis

Timnas Prancis memulai perjuangannya di Piala Dunia 2026 lebih awal, namun bukan di lapangan, melainkan dalam menghadapi musuh tak terlihat: panas yang menyengat dan kelembapan tinggi di Amerika Serikat.

"Les Bleus" telah menyusun rencana darurat iklim sejak tiba di Boston, setelah mereka harus berlatih dalam suhu yang melebihi 35 derajat Celcius dengan kelembapan lebih dari 60%.

Tim pelatih yang dipimpin Didier Deschamps, menurut surat kabar Prancis "L'Équipe", memutuskan untuk memindahkan jadwal latihan ke waktu yang sama dengan pertandingan fase grup, sebagai langkah strategis untuk mempercepat adaptasi fisik para pemain terhadap kondisi ekstrem yang menanti mereka di turnamen; tujuannya jelas: agar para pemain tidak kaget dengan panasnya cuaca saat peluit Piala Dunia dibunyikan.

Deschamps tidak membiarkan apa pun pada kebetulan, dengan mengadakan pertemuan-pertemuan edukatif di mana ia menekankan "perang hidrasi", di mana setiap pemain diminta minum hingga enam liter air per hari, serta menggunakan handuk es selama sesi latihan untuk menurunkan suhu tubuh secara bertahap.

Langkah-langkah ini melampaui saran tradisional; Federasi Sepak Bola Prancis menyediakan ruang pendingin portabel dan kamar mandi air dingin di dalam markas kamp untuk mempercepat pemulihan setelah setiap latihan, disertai peringatan tegas untuk menghindari perpindahan mendadak antara panas lapangan dan dinginnya AC, guna mencegah heatstroke.

Bahkan jadwal harian pun dirancang ulang, dengan memangkas waktu perjalanan dan mengurangi beban fisik yang tidak perlu, terutama karena jarak antara tempat tinggal dan pusat latihan memakan waktu lebih dari setengah jam dalam kondisi yang melelahkan.

Meskipun awalnya berat, para pemain Prancis menunjukkan keyakinan besar dalam beradaptasi, menegaskan bahwa panas dan kelembapan adalah tantangan bersama bagi semua tim, bukan hanya krisis Prancis.

Dorongan moral datang dari prakiraan cuaca, yang menunjukkan penurunan suhu yang signifikan di New York dalam beberapa hari ke depan, di mana "Les Bleus" akan memulai perjalanan mereka melawan Senegal dalam kondisi yang diperkirakan lebih sejuk, sebelum kembali menghadapi tantangan nyata iklim Amerika pada babak-babak berikutnya.