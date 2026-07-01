Musuh Italia... Mantan pemain timnas AS memimpin Bosnia melawan Amerika Serikat!

Esmir Bajraktařević, bintang tim nasional Bosnia dan Herzegovina, memiliki kisah kemanusiaan yang luar biasa menjelang laga melawan Amerika Serikat di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Ia lahir di negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat, dari orang tua asal Bosnia yang selamat dari pembantaian Srebrenica pada tahun 1995, di mana lebih dari 8.000 Muslim Bosnia tewas, termasuk empat pamannya dan kakek dari pihak ayah.

Meskipun pernah membela tim nasional Amerika Serikat dalam pertandingan persahabatan pada Januari 2024, Bajraktařević (21 tahun) kemudian memutuskan untuk mengalihkan kesetiaannya ke tim nasional Bosnia, menegaskan bahwa membela negara asal orang tuanya adalah pilihannya sejak awal.

Pemain PSV Eindhoven asal Belanda itu mengatakan, “Setiap kali saya bermain, saya mewakili keluarga saya,” seperti dilansir surat kabar “The Athletic”.

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Pemain ini mencuri perhatian setelah mencetak tendangan penalti penentu yang menyingkirkan Italia dan memastikan Bosnia lolos ke Piala Dunia 2026, sebelum merayakannya dengan mengangkat bajunya untuk memperlihatkan nama keluarganya—sebagai gestur simbolis untuk menghormati akar dan warisan keluarganya.

Bajraktarović dibesarkan di Wisconsin, Amerika Serikat, dan tampil gemilang bersama akademi New England Revolution sebelum dipromosikan ke tim utama, lalu pindah ke PSV Eindhoven, Belanda, pada awal tahun 2025, dalam kesepakatan senilai sekitar 6 juta dolar AS.

Bajraktařević kini bersiap menghadapi pertandingan spesial melawan Amerika Serikat, negara tempat ia lahir dan pernah mewakili sebagai pemain internasional satu kali, dalam upaya memimpin Bosnia melaju ke babak 16 besar Piala Dunia. Banyak orang melihat kisahnya sebagai perwujudan kemenangan kehidupan atas tragedi perang, serta bagaimana penderitaan keluarganya berubah menjadi sumber inspirasi bagi generasi-generasi baru.