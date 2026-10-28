Mustapha Hadji kepada Kooora: Wahbi bermain dengan gaya Barcelona, dan darah Yamal adalah darah Maroko

Mantan bintang timnas Maroko, Mustapha Hadji, menegaskan bahwa Mohamed Ouahbi, pelatih tim saat ini, terpengaruh oleh gaya bermain yang membuat Barcelona terkenal, sembari menyebut bahwa semua warga Maroko mendukung Lamine Yamal meski pemain itu lebih memilih membela timnas Spanyol ketimbang Maroko.

Ouahbi mengandalkan Ismael Saibari, mantan bintang PSV Eindhoven asal Belanda dan kini bermain untuk Bayern Munich, sebagai penyerang bayangan di Piala Dunia 2026, di mana pemain tersebut tampil cemerlang dan menjadi salah satu bintang paling menonjol Maroko di turnamen itu.

Ketika ditanya apakah timnas Maroko mengalami krisis dalam menemukan penyerang murni, Hadji menekankan bahwa tim memiliki banyak pilihan di lini serang, tetapi Ouahbi memiliki fleksibilitas taktis yang mendorongnya untuk bermain dengan lebih dari satu cara.

Hadji berkata, dalam wawancara video untuk Kooora yang akan dipublikasikan kemudian, "Kami memiliki pilihan-pilihan serang muda yang bersinar di Piala Dunia U-20, di antaranya Yasser Zabiri, yang bermain di Liga Spanyol, dan saya tidak melihat ada krisis di posisi ini pada timnas Maroko."

Pertandingan berikutnya MAR Africa Cup of Nations Qualification 15.00 NER

Ia menambahkan, "Benar bahwa Saibari memimpin lini serang di Piala Dunia meski ia bukan penyerang klasik, tetapi Mohamed Ouahbi bisa memanfaatkan para pemainnya dengan lebih dari satu cara, dan ia terpengaruh oleh gaya bermain Barcelona."

Legenda Maroko itu melanjutkan, "Ouahbi bisa mengandalkan penyerang bayangan seperti yang dilakukan Pep Guardiola bersama Barcelona di masa lalu, dan seperti yang dilakukan Hansi Flick saat ini."

Hadji menjelaskan bahwa Saibari sendiri mampu bermain di lebih dari satu posisi di lini serang, baik sebagai penyerang nomor 9, pengatur serangan nomor 10, maupun di kedua sisi sayap.

"40 juta warga Maroko mendukung Yamal"

Dalam konteks lain, Hadji tidak menunjukkan kemarahannya terhadap Lamine Yamal, bintang Barcelona, yang sekitar 3 tahun lalu memilih membela timnas Spanyol ketimbang Maroko, dan mantan bintang itu menegaskan bahwa pemain muda tersebut "berdarah Maroko".

Pada September 2023, Yamal untuk pertama kalinya mengenakan seragam timnas Spanyol, dan ia berhasil meraih prestasi-prestasi mencolok selama tiga tahun terakhir dengan menjuarai gelar Piala Dunia dan Piala Eropa, meski usianya masih 19 tahun.

Hadji berkata, "Meski Yamal kini membela Spanyol, tetapi kami sebagai warga Maroko mencintai dan mendukungnya, dan kami menganggap darahnya adalah darah Maroko. Ia masih kecil saat mengambil keputusan dan ia bermain di Barcelona, klub terbesar di dunia, serta mengalami tekanan. Sulit baginya untuk menolak kesempatan bermain bersama timnas senior Spanyol di usia muda."

Ia menambahkan, "Benar bahwa kehadiran Yamal bersama timnas Maroko akan menciptakan perbedaan besar, tetapi bagaimanapun juga, puji syukur, dan kini 40 juta warga Maroko mendukungnya bersama Spanyol."

Baca juga:

Mustapha Hadji kepada Kooora: Maroko bisa mengalahkan Brasil dan Argentina, dan ini kelemahan terbesarnya

Dalam video: Apakah wasit berpihak pada Maroko? Mustapha Hadji menjawab pertanyaan Kooora dengan jawaban yang samar

Khusus untuk Kooora dalam video: Mustapha Hadji kepada Amrabat: Tidak ada yang di atas Maroko, siapa kamu sehingga mensyaratkan kepergian Ouahbi?

Mustapha Hadji kepada Kooora: Maroko tidak mencuri Piala Afrika, dan Senegal tahu apa yang dilakukan Ndala