Mustapha Hadji, legenda timnas Maroko, menegaskan hak Maroko untuk menjuarai Piala Afrika 2025 dengan mengalahkan Senegal berdasarkan peraturan Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF", seraya menunjukkan bahwa wasit pada partai final yang terkenal itu, Jean Jacques Ndala asal Kongo, telah melakukan kesalahan besar.

Hadji berkata, dalam wawancara video untuk Kooora yang akan dipublikasikan nanti, "Sepak bola tunduk pada aturan, dan aturan mengatakan bahwa jika para pemain keluar dari lapangan maka ada sanksi, dan secara umum saya berharap krisis ini tidak terulang demi masa depan sepak bola Afrika."

Mengenai apakah ia memperkirakan keputusan yang menguntungkan Maroko, ia berkata, "Insya Allah, Maroko tidak melakukan kesalahan apa pun, sementara para pemain Senegal keluar dari lapangan, maka aturan mengatakan bahwa Maroko berhak merebut gelar Piala Afrika."

Terkait tuntutan Senegal untuk membatalkan keputusan "CAF" dan mengembalikan gelar benua, karena wasit menuntaskan pertandingan sehingga hasil yang tercapai di lapangan harus diakui, Hadji melontarkan kecaman kepada wasit asal Kongo itu.

Ia menjelaskan, "Saya melihat wasit melakukan kesalahan besar ketika memutuskan menuntaskan pertandingan setelah para pemain Senegal keluar, dan anehnya wasit teknologi bantuan video serta para pejabat Konfederasi Afrika membiarkan wasit mengambil keputusan sendirian tanpa campur tangan."

Bintang Maroko masa lalu itu melanjutkan, "Para pemain Senegal mengetahui aturannya, dan mereka tahu betul apa yang terjadi, memang benar mereka memenangi pertandingan di lapangan, tetapi mereka menyadari bahwa wasit mengambil keputusannya demi menjaga agar pertandingan dapat dituntaskan tanpa masalah yang lebih besar."

Kemudian ia menambahkan, "Namun aturan CAF dan FIFA mengatakan bahwa dalam kasus para pemain keluar dari lapangan selama lebih dari 10 atau 15 menit maka harus ada sanksi."

"Menolak keputusan CAS akan merugikan masa depan Afrika"

Mengenai apakah ia memperkirakan adanya penolakan dari publik Maroko terhadap keputusan tersebut jika menguntungkan Senegal, Hadji menjawab, "Saya berharap keputusan akhir berlaku untuk semua, siapa pun itu, tetapi insya Allah keputusannya menguntungkan Maroko."

Bintang yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik di Afrika pada tahun 1998 itu menegaskan, "Kita berbicara tentang aturan sepak bola, kita tidak mencuri trofi secara tidak sah, melainkan memenangkannya sesuai aturan berdasarkan peristiwa yang terjadi di lapangan."

Terkait kemungkinan mengajukan banding atas keputusan yang dinantikan dari "CAS", Hadji mengakhiri perbincangannya dengan berkata, "Saya rasa sulit untuk melangkah lebih jauh lagi dalam kasus ini, terutama karena hal itu akan merugikan masa depan olahraga ini di Afrika, saya ingin dunia tahu bahwa ada aturan yang mengatur sepak bola Afrika."

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Apa detail krisis antara Maroko dan Senegal?

Timnas Senegal mengalahkan tuan rumah Maroko dengan skor 1-0 pada partai final yang digelar di Rabat pada 18 Januari lalu.

Namun CAF kemudian menerima banding yang diajukan Federasi Sepak Bola Maroko agar Maroko dinyatakan sebagai pemenang gelar karena mundurnya para pemain Senegal dari lapangan, sebagai protes atas keputusan Ndala yang memberikan penalti kepada tuan rumah pada menit-menit terakhir waktu normal pertandingan.

Meski demikian, Federasi Senegal tidak menyerah, mereka mengajukan gugatan atas keputusan CAF yang bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya itu, ke Pengadilan Arbitrase Olahraga "CAS" di Swiss.

Pengadilan tersebut menggelar sidang dengar pendapat dengan kehadiran perwakilan Maroko, Senegal, dan CAF pada Oktober ini untuk memutuskan persoalan tersebut, serta mengumumkan bahwa keputusan akhir akan diumumkan pada akhir November mendatang.