Mustapha Hadji, legenda timnas Maroko, menilai bahwa Maroko mampu menjatuhkan Brasil dan Argentina, yang menurutnya tidak lagi sekuat dulu, namun di saat yang sama ia menyoroti satu kelemahan menonjol dalam skuad pelatih Mohamed Ouahbi.

Timnas Maroko kini menjadi salah satu tim nasional paling menonjol di dunia, dan berkat dua pencapaiannya di edisi Piala Dunia 2022 dan 2026, mereka menempati peringkat ketujuh dalam peringkat terbaru Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", mengungguli tim-tim besar.

Timnas Maroko mengukuhkan posisinya di antara tim-tim besar dunia, setelah menempati peringkat ketujuh dalam peringkat terbaru Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", mengungguli tim-tim bersejarah seperti Belanda, Jerman, Belgia, dan Italia.

Enam tim yang berada di atas Maroko adalah: Spanyol, Argentina, Prancis, Inggris, Portugal, dan Brasil secara berurutan.

Ketika ditanya tentang tiga tim yang mampu mengalahkan Maroko saat ini, Hadji menyebut Prancis, Spanyol, dan Inggris.

Ia mengatakan, dalam wawancara berbentuk video untuk Kooora yang akan dipublikasikan kemudian, "Timnas Prancis sangat sulit, begitu juga Spanyol, meski kami mengalahkannya pada 2022, dan tim ketiga adalah Inggris".

Namun Hadji, yang membela Maroko pada periode antara 1994 dan 2002, tidak menilai bahwa Brasil dan Argentina mewakili ancaman yang sama seperti yang mereka tunjukkan di masa lalu; karena ia meyakini bahwa timnas Maroko kini mampu mengungguli keduanya.

Hadji menjelaskan pernyataannya dengan mengatakan, "Brasil tidak lagi memiliki tim seperti yang saya kenal pada akhir dekade 90-an dan awal abad ini, mereka tidak lagi memiliki Ronaldinho, Ronaldo, dan Rivaldo. Saya melihatnya bukan tim yang menakutkan saat ini, mereka menjadi tim biasa yang bisa diungguli Maroko".

Ia menambahkan, "Adapun Argentina kehilangan 90% kekuatannya setelah pensiunnya Lionel Messi, yang melakukan segalanya mulai dari gol hingga umpan-umpan menentukan, dan saya tidak melihat pemain lainnya memiliki level istimewa, sehingga Maroko juga mampu mengalahkannya".

Hadji ungkap celah yang membuatnya khawatir di Maroko

Mengenai kelemahan terbesar di tubuh timnas Maroko saat ini, Hadji menegaskan bahwa "jantung pertahanan" menjadi masalah besar.

Ia menjelaskan, "Kami hanya memiliki duet Issa Diop dan Nayef Aguerd di posisi ini, dan para pemain cadangan tidak memiliki level yang sama".

Legenda Maroko itu menambahkan, "Harus ada kelimpahan pemain bagus di posisi ini, seperti halnya di lini tengah dan depan. Saya berharap kami memiliki 6 bek berlevel tinggi di masa depan".

Mengenai apakah timnas Maroko kehilangan sosok bek Romain Saiss, yang pensiun setelah Piala Afrika 2025, Hadji berkata, "Ya, karena ia adalah pemain berlevel tinggi, dan kapten di dalam lapangan, dan sekarang kami memiliki Diop dan Aguerd".

Baca juga:

Mustapha Hadji kepada Kooora: Maroko tidak mencuri Piala Afrika, dan Senegal tahu apa yang dilakukan Ndala

Eksklusif untuk Kooora dalam video: Mustapha Hadji kepada Amrabat: Tidak ada yang di atas Maroko, siapa kamu sehingga mensyaratkan kepergian Ouahbi?

Dalam video: Apakah wasit berpihak pada Maroko? Mustapha Hadji menjawab pertanyaan Kooora dengan jawaban ambigu